Еврокомиссия оштрафовала Apple и Meta на 700 млн евро — что происходит

Еврокомиссия объявила о решении наложить значительные взыскания на компании Apple и Meta, в 500 млн. и 200 млн. евро соответственно, при этом в обоих случаях компании будут нести наказание за нарушение Акта цифровых рынков ЕС (DMA).
Главные тезисы
- Еврокомиссия наказала компании Apple и Meta штрафами в размере 500 млн и 200 млн евро соответственно за нарушение Акта цифровых рынков ЕС.
- Apple была оштрафована за нарушение своих обязательств согласно DMA, а Meta за нарушение прав потребителей на выбор услуг с меньшим количеством личных данных.
- Решения о штрафах были приняты после диалога с обеими компаниями, при этом Apple получила предупреждение за нарушение правил о свободе выбора для потребителей.
Apple и Meta получили 700 млн евро штрафов от ЕС
Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
Оба решения приняты после проведения интенсивного диалога с обеими компаниями, в ходе которого они могли представить свои взгляды и аргументы.
В то же время после «конструктивного диалога» с Apple Еврокомиссия решила прекратить расследование степени выполнения этой компанией правил о свободе выбора для потребителей, предусмотренных DMA. Еврокомиссия также обратила внимание компании Apple на свое предварительное заключение о том, что контрактные условия этой компании по использованию альтернативных приложений нарушают DMA.
Еврокомиссия также решила, что посредническая служба Meta Facebook Marketplace в дальнейшем не должна входить в DMA.
В ходе брифинга для прессы в Брюсселе представительница Еврокомиссии Арианна Подеста отрицала предположение прессы, что эти взыскания на Apple и Meta каким-либо образом связаны с тарифным противостоянием между ЕС и США, и отметила, что оба решения имеют исключительно исполнительную природу по соблюдению DMA.
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