Еврокомиссия оштрафовала Apple и Meta на 700 млн евро — что происходит
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Экономика
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Еврокомиссия оштрафовала Apple и Meta на 700 млн евро — что происходит

European Comission
Еврокомиссия
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Еврокомиссия объявила о решении наложить значительные взыскания на компании Apple и Meta, в 500 млн. и 200 млн. евро соответственно, при этом в обоих случаях компании будут нести наказание за нарушение Акта цифровых рынков ЕС (DMA).

Главные тезисы

  • Еврокомиссия наказала компании Apple и Meta штрафами в размере 500 млн и 200 млн евро соответственно за нарушение Акта цифровых рынков ЕС.
  • Apple была оштрафована за нарушение своих обязательств согласно DMA, а Meta за нарушение прав потребителей на выбор услуг с меньшим количеством личных данных.
  • Решения о штрафах были приняты после диалога с обеими компаниями, при этом Apple получила предупреждение за нарушение правил о свободе выбора для потребителей.

Apple и Meta получили 700 млн евро штрафов от ЕС

Сегодня Еврокомиссия пришла к выводу, что Apple нарушил свои руководящие обязательства в соответствии с Актом цифровых рынков (DMA), а также что Meta нарушила собственные обязательства по DMA по предоставлению потребителям права на избрание услуг, использующих меньшее количество личных данных. Таким образом, Еврокомиссия наложила взыскание на Apple и на 00 миллионов

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Оба решения приняты после проведения интенсивного диалога с обеими компаниями, в ходе которого они могли представить свои взгляды и аргументы.

В то же время после «конструктивного диалога» с Apple Еврокомиссия решила прекратить расследование степени выполнения этой компанией правил о свободе выбора для потребителей, предусмотренных DMA. Еврокомиссия также обратила внимание компании Apple на свое предварительное заключение о том, что контрактные условия этой компании по использованию альтернативных приложений нарушают DMA.

Еврокомиссия также решила, что посредническая служба Meta Facebook Marketplace в дальнейшем не должна входить в DMA.

В ходе брифинга для прессы в Брюсселе представительница Еврокомиссии Арианна Подеста отрицала предположение прессы, что эти взыскания на Apple и Meta каким-либо образом связаны с тарифным противостоянием между ЕС и США, и отметила, что оба решения имеют исключительно исполнительную природу по соблюдению DMA.

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