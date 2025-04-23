Еврокомиссия оштрафовала Apple и Meta на 700 млн евро — что происходит

Еврокомиссия объявила о решении наложить значительные взыскания на компании Apple и Meta, в 500 млн. и 200 млн. евро соответственно, при этом в обоих случаях компании будут нести наказание за нарушение Акта цифровых рынков ЕС (DMA).

Apple и Meta получили 700 млн евро штрафов от ЕС

Сегодня Еврокомиссия пришла к выводу, что Apple нарушил свои руководящие обязательства в соответствии с Актом цифровых рынков (DMA), а также что Meta нарушила собственные обязательства по DMA по предоставлению потребителям права на избрание услуг, использующих меньшее количество личных данных. Таким образом, Еврокомиссия наложила взыскание на Apple и на 00 миллионов Поделиться

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Оба решения приняты после проведения интенсивного диалога с обеими компаниями, в ходе которого они могли представить свои взгляды и аргументы.

В то же время после «конструктивного диалога» с Apple Еврокомиссия решила прекратить расследование степени выполнения этой компанией правил о свободе выбора для потребителей, предусмотренных DMA. Еврокомиссия также обратила внимание компании Apple на свое предварительное заключение о том, что контрактные условия этой компании по использованию альтернативных приложений нарушают DMA.

Еврокомиссия также решила, что посредническая служба Meta Facebook Marketplace в дальнейшем не должна входить в DMA.

В ходе брифинга для прессы в Брюсселе представительница Еврокомиссии Арианна Подеста отрицала предположение прессы, что эти взыскания на Apple и Meta каким-либо образом связаны с тарифным противостоянием между ЕС и США, и отметила, что оба решения имеют исключительно исполнительную природу по соблюдению DMA.