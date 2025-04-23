Єврокомісія оштрафувала Apple та Meta на 700 млн євро — що відбувається

Єврокомісія оголосила про рішення накласти значні стягнення на компанії Apple та Meta, у 500 млн та 200 млн євро відповідно, при цьому в обох випадках компанії нестимуть покарання за порушення Акту цифрових ринків ЄС (DMA).

Apple та Meta отримали 700 млн євро штрафів від ЄС

Сьогодні Єврокомісія дійшла висновку, що Apple порушив свої керівні зобов’язання відповідно до Акту цифрових ринків (DMA), а також що Meta порушила власні зобов’язання за DMA щодо надання споживачам права на обрання послуг, що використовують меншу кількість особистих даних. Таким чином, Єврокомісія наклала стягнення на Apple та на Meta у розмірі 500 мільйонів та 200 мільйонів євро відповідно. Поширити

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Зазначається, що обидва рішення ухвалені після проведення інтенсивного діалогу з обома компаніями, в ході якого вони могли представити свої погляди й аргументи.

Водночас після «конструктивного діалогу» з Apple Єврокомісія вирішила припинити розслідування щодо ступеня виконання цією компанією правил щодо свободи вибору для споживачів, які передбачені DMA. Єврокомісія також звернула увагу компанії Apple на свій попередній висновок про те, що контрактні умови цієї компанії щодо використання альтернативних додатків порушують DMA.

Єврокомісія також вирішила, що посередницька служба Meta Facebook Marketplace надалі не повинна входити до DMA.

Під час брифінгу для преси у Брюсселі представниця Єврокомісії Аріанна Подеста заперечила припущення преси, що ці стягнення на Apple та Meta будь-яким чином пов’язані із тарифним протистоянням між ЄС і США, та наголосила, що обидва рішення мають виключно виконавчу природу із дотримання DMA.