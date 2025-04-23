Єврокомісія оштрафувала Apple та Meta на 700 млн євро — що відбувається

Єврокомісія оголосила про рішення накласти значні стягнення на компанії Apple та Meta, у 500 млн та 200 млн євро відповідно, при цьому в обох випадках компанії нестимуть покарання за порушення Акту цифрових ринків ЄС (DMA).
Головні тези:
- Єврокомісія оштрафувала Apple та Meta на 700 млн євро через порушення Акту цифрових ринків ЄС.
- Apple порушив свої зобов'язання згідно з DMA, що спричинило накладення штрафу у розмірі 500 млн євро.
- Meta також отримала штраф у розмірі 200 млн євро за порушення зобов'язань щодо прав споживачів на обирання послуг з меншою кількістю особистих даних.
Apple та Meta отримали 700 млн євро штрафів від ЄС
Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.
Зазначається, що обидва рішення ухвалені після проведення інтенсивного діалогу з обома компаніями, в ході якого вони могли представити свої погляди й аргументи.
Водночас після «конструктивного діалогу» з Apple Єврокомісія вирішила припинити розслідування щодо ступеня виконання цією компанією правил щодо свободи вибору для споживачів, які передбачені DMA. Єврокомісія також звернула увагу компанії Apple на свій попередній висновок про те, що контрактні умови цієї компанії щодо використання альтернативних додатків порушують DMA.
Єврокомісія також вирішила, що посередницька служба Meta Facebook Marketplace надалі не повинна входити до DMA.
Під час брифінгу для преси у Брюсселі представниця Єврокомісії Аріанна Подеста заперечила припущення преси, що ці стягнення на Apple та Meta будь-яким чином пов’язані із тарифним протистоянням між ЄС і США, та наголосила, що обидва рішення мають виключно виконавчу природу із дотримання DMA.
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