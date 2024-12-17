Демократична республіка Конго звернулась до суду із кримінальними позовами проти Apple та її дочірніх компаній у Франції та Бельгії, звинувачуючи у використанні корисних копалин, які були видобуті на території країни незаконним шляхом.
Головні тези:
- Республіка Конго звинувачує Apple у використанні незаконно видобутих мінералів у виробництві комп’ютерів та мобільних телефонів.
- Експерти ООН та правозахисні організації підтверджують причетність нелегальних шахт в Конго до серйозних правопорушень та злочинів.
- Конго виступає проти дочірніх компаній Apple у Франції та Бельгії, звинувачуючи їх у приховуванні воєнних злочинів та оманливих комерційних практиках.
- Представники Apple запевняють, що проводять аудит постачальників та фінансують організації для вдосконалення систем відстеження мінералів.
- Судові органи Франції та Бельгії вирішуватимуть, чи порушувати кримінальні справи щодо судового спору між Республікою Конго та Apple.
Конго хоче судитись з Apple
Конго є одним з основних постачальників олова, танталу і вольфраму, що використовуються у виробництві комп’ютерів та мобільних телефонів.
Наразі під контролем збройних формувань перебуває низка нелегально працюючих шахт.
Експерти ООН та провідні правозахисні організації заявляють про причетність цих угруповань до масових вбивств цивільних осіб, зґвалтувань, мародерства та інших злочинів.
У Конго заявляють, що компанія Apple використовує мінерали, видобуті у нелегальних шахтах, використовуючи міжнародні ланцюги постачань для їхньої “відмивки”.
У паралельних позовах Конго звинувачує дочірні компанії Apple France, Apple Retail France та Apple Retail Belgium у низці правопорушень.
Зокрема, серед звинувачень приховування воєнних злочинів, "відмивання" забруднених мінералів, а також здійснення оманливих комерційних практик, щоб запевнити споживачів у чистоті ланцюгів постачань.
Що кажуть в Apple
Представники Apple переконують, що безпосередньо не закуповують первинні мінерали і заявляють про проведення аудиту постачальників.
У компанії запевняють, що публікують результати й фінансують організації, які прагнуть поліпшити відстеження походження мінералів.
Францію і Бельгію обрали через те, що вони особливо суворо стежать за корпоративною відповідальністю. Судові органи обох країн вирішуватимуть, чи варто розслідувати позови далі й порушувати кримінальні справи.
Більше по темі
- Категорія
- Прес-релізи
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-