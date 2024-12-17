Демократична республіка Конго звернулась до суду із кримінальними позовами проти Apple та її дочірніх компаній у Франції та Бельгії, звинувачуючи у використанні корисних копалин, які були видобуті на території країни незаконним шляхом.

Конго хоче судитись з Apple

Конго є одним з основних постачальників олова, танталу і вольфраму, що використовуються у виробництві комп’ютерів та мобільних телефонів.

Наразі під контролем збройних формувань перебуває низка нелегально працюючих шахт.

Експерти ООН та провідні правозахисні організації заявляють про причетність цих угруповань до масових вбивств цивільних осіб, зґвалтувань, мародерства та інших злочинів.

Видобуток мінералів у Конго

У Конго заявляють, що компанія Apple використовує мінерали, видобуті у нелегальних шахтах, використовуючи міжнародні ланцюги постачань для їхньої “відмивки”.

У паралельних позовах Конго звинувачує дочірні компанії Apple France, Apple Retail France та Apple Retail Belgium у низці правопорушень.

Зокрема, серед звинувачень приховування воєнних злочинів, "відмивання" забруднених мінералів, а також здійснення оманливих комерційних практик, щоб запевнити споживачів у чистоті ланцюгів постачань.

Що кажуть в Apple

Представники Apple переконують, що безпосередньо не закуповують первинні мінерали і заявляють про проведення аудиту постачальників.

У компанії запевняють, що публікують результати й фінансують організації, які прагнуть поліпшити відстеження походження мінералів.

Францію і Бельгію обрали через те, що вони особливо суворо стежать за корпоративною відповідальністю. Судові органи обох країн вирішуватимуть, чи варто розслідувати позови далі й порушувати кримінальні справи.