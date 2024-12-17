Демократическая республика Конго обратилась в суд с уголовными исками против Apple и ее дочерних компаний во Франции и Бельгии, обвиняя в использовании полезных ископаемых, добытых на территории страны незаконным путем.
Главные тезисы
- Республика Конго обвиняет Apple в использовании незаконно добываемых минералов, добытых на территории страны.
- Эксперты и правозащитные организации подтверждают связь нелегальных шахт в Конго с серьезными правонарушениями и преступлениями.
- Представители Apple заявляют о проведении аудита поставщиков и финансировании организаций для улучшения систем отслеживания минералов.
- Судебные органы Франции и Бельгии будут решать, следует ли возбуждать уголовные дела в рамках судебного спора между Республикой Конго и Apple.
- Конго является одним из главных поставщиков олова, тантала и вольфрама для компьютеров и мобильных телефонов, однако под контролем вооруженных формирований находится множество нелегальных шахт.
Конго хочет судиться с Apple
Конго является одним из основных поставщиков олова, тантала и вольфрама, используемых в производстве компьютеров и мобильных телефонов.
В настоящее время под контролем вооруженных формирований находится ряд нелегально работающих шахт.
Эксперты ООН и ведущие правозащитные организации заявляют о причастности этих группировок к массовым убийствам гражданских лиц, изнасилованиям, мародерству и другим преступлениям.
В Конго заявляют, что Apple использует минералы, добытые в нелегальных шахтах, используя международные цепи поставок для их "отмывки".
В параллельных исках Конго обвиняет дочерние компании Apple France, Apple Retail France и Apple Retail Belgium в ряде правонарушений.
В частности, среди обвинений укрывательство военных преступлений, "отмывание" загрязненных минералов, а также осуществление обманчивых коммерческих практик, чтобы заверить потребителей в чистоте цепей поставок.
Что говорят в Apple
Представители Apple утверждают, что непосредственно не закупают первичные минералы и заявляют о проведении аудита поставщиков.
В компании уверяют, что публикуют результаты и финансируют организации, стремящиеся улучшить отслеживание происхождения минералов.
Францию и Бельгию избрали потому, что они особенно строго следят за корпоративной ответственностью. Судебные органы обеих стран будут решать, следует ли расследовать иски дальше и возбуждать уголовные дела.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-