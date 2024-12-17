Республика Конго будет судиться с Apple. В чем дело
Категория
Мир
Дата публикации

Республика Конго будет судиться с Apple. В чем дело

Apple
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Источник:  Reuters

Демократическая республика Конго обратилась в суд с уголовными исками против Apple и ее дочерних компаний во Франции и Бельгии, обвиняя в использовании полезных ископаемых, добытых на территории страны незаконным путем.

Главные тезисы

  • Республика Конго обвиняет Apple в использовании незаконно добываемых минералов, добытых на территории страны.
  • Эксперты и правозащитные организации подтверждают связь нелегальных шахт в Конго с серьезными правонарушениями и преступлениями.
  • Представители Apple заявляют о проведении аудита поставщиков и финансировании организаций для улучшения систем отслеживания минералов.
  • Судебные органы Франции и Бельгии будут решать, следует ли возбуждать уголовные дела в рамках судебного спора между Республикой Конго и Apple.
  • Конго является одним из главных поставщиков олова, тантала и вольфрама для компьютеров и мобильных телефонов, однако под контролем вооруженных формирований находится множество нелегальных шахт.

Конго хочет судиться с Apple

Конго является одним из основных поставщиков олова, тантала и вольфрама, используемых в производстве компьютеров и мобильных телефонов.

В настоящее время под контролем вооруженных формирований находится ряд нелегально работающих шахт.

Эксперты ООН и ведущие правозащитные организации заявляют о причастности этих группировок к массовым убийствам гражданских лиц, изнасилованиям, мародерству и другим преступлениям.

Конго будет судиться с Apple из-за использования незаконно добываемых минералов
Добыча минералов в Конго

В Конго заявляют, что Apple использует минералы, добытые в нелегальных шахтах, используя международные цепи поставок для их "отмывки".

В параллельных исках Конго обвиняет дочерние компании Apple France, Apple Retail France и Apple Retail Belgium в ряде правонарушений.

В частности, среди обвинений укрывательство военных преступлений, "отмывание" загрязненных минералов, а также осуществление обманчивых коммерческих практик, чтобы заверить потребителей в чистоте цепей поставок.

Что говорят в Apple

Представители Apple утверждают, что непосредственно не закупают первичные минералы и заявляют о проведении аудита поставщиков.

В компании уверяют, что публикуют результаты и финансируют организации, стремящиеся улучшить отслеживание происхождения минералов.

Францию и Бельгию избрали потому, что они особенно строго следят за корпоративной ответственностью. Судебные органы обеих стран будут решать, следует ли расследовать иски дальше и возбуждать уголовные дела.

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