Минэкономики обнародовало решение в ответ на апелляцию компании Apple по поводу отказа в регистрации в Украине русскоязычной торговой марки "Яблоко".

Почему Apple не разрешили зарегистрировать в Украине русскоязычную торговую марку "Яблоко"

Впервые Apple попыталась зарегистрировать торговую марку "Яблоко" в Украине еще в 2017 году, однако получила отказ.

В 2021 году компания подала апелляцию на это решение, а ответ поступил только 25 сентября 2024 года.

Компании снова отказали в регистрации торговой марки "Яблоко" в Украине.

Apple

В решении Апелляционной палаты Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций отмечается, что марки Яблоко уже получали регистрацию в Украине в 2004 и 2011 годах.

Сначала это была компания из Крыма, продававшая овощи и на момент апелляции уже не работавшая, а потом другая предприниматель, судя по всему, после регистрации так и не начавшая использовать свой бренд на практике.

Apple отмечала, что сфера деятельности всех торговых марок не пересекается и не будет запутывать потребителей.

Однако по результатам рассмотрения апелляции и экспертных выводов Apple снова отказали.

Апелляционная палата ссылается на тождество марок, поскольку они звучат и выглядят на практике одинаково, хотя и имеют каждый свой шрифт написания.

Зачем Apple пыталась зарегистрировать русскоязычную торговую марку в Украине

Apple часто регистрирует и патентует то, что не собирается претворять в жизнь. Это делается только для того, чтобы воспрепятствовать конкурентам использовать ту или иную идею в будущем.

Компания начала официально завозить свою продукцию в Украину только в 2021 году, когда открыла представительство. Так что зачем ей было в 2017 году регистрировать такую марку, сказать трудно. Сейчас ее устройства продаются под известным брендом "Apple".

Даже если бы она смогла получить регистрацию бренда "Яблоко", то практически невозможно представить, чтобы она начала продавать свои устройства с таким названием, жертвуя своей узнаваемостью.