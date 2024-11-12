Мінекономіки оприлюднило рішення у відповідь на апеляцію компанії Apple щодо відмови у реєстрації в Україні російськомовної торгової марки “Яблоко”.

Чому Apple не дозволили зареєструвати в Україні російськомовну торгову марку “Яблоко”

Зазначається, що у перше Apple спробувала зареєструвати торгову марку “Яблоко” в Україні ще у 2017 році, однак отримала відмову.

У 2021 році компанія подала апеляцію на це рішення, а відповідь наразі надійшла тільки 25 вересня 2024 року.

Компанії знову відмовили у реєстрації торгової марки “Яблоко” в Україні.

Apple

У рішенні Апеляційної палати Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій зазначається, що марки “Яблоко” вже отримували реєстрацію в Україні у 2004 і 2011 роках.

Спочатку це була компанія з Криму, що продавала городину й на момент апеляції вже не працювала, а потім інша підприємець, яка, судячи з усього, після реєстрації так і не почала використовувати свій бренд на практиці.

Apple наголошувала на тому, що сфера діяльності всіх торгівельних марок не перетинається й не буде заплутувати споживачів.

Однак за результатами розгляду апеляції та експертних висновків Apple знову відмовили.

Апеляційна палата посилається на тотожність марок, оскільки вони звучать та виглядають на практиці однаково, хоча й мають кожна свій шрифт написання.

Навіщо Apple намагалась зареєструвати російськомовну торгову марку в Україні

Apple часто реєструє та патентує те, що не збирається втілювати в життя. Це робиться лише для того, щоб перешкодити конкурентам використати ту чи іншу ідею в майбутньому.

Компанія почала офіційно завозити свою продукцію в Україну лише у 2021 році, коли відкрила представництво. Тож навіщо їй було у 2017 році реєструвати таку марку, сказати важко. Зараз її пристрої продаються під загальновідомим брендом "Apple".

Навіть якби вона змогла отримати реєстрацію бренду "Яблоко", то буквально неможливо уявити, щоб вона почала продавати свої пристрої з такою назвою, жертвуючи своєю впізнаваністю.