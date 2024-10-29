Apple представила найменший Mac в історії ― відео
Категорія
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Apple представила найменший Mac в історії ― відео

Apple Mac mini
Джерело:  Apple

Apple представила нову версію міні-ПК Mac mini із процесорами M4 та M4 Pro. 

Головні тези:

  • Новий Mac mini від Apple є найменшим комп'ютером у лінійці продуктів Apple та отримав редизайн вперше з 2010 року.
  • Технічні характеристики нового Mac mini включають процесори M4 та M4 Pro, до 64 ГБ оперативної пам'яті та до 8 ТБ флеш-пам'яті.
  • Версія M4 Pro має підтримку Thunderbolt 5, що забезпечує швидкість передачі даних до 120 Гбіт/с, тоді як модель з M4 має три порти Thunderbolt 4.
  • Новий Mac mini забезпечує вищу продуктивність центрального та графічного процесорів порівняно з моделлю M1.
  • Ціни на Mac mini починаються від $599, а Pro-версія коштує від $1,399. Передзамовлення вже доступні, а продажі стартують 8 листопада.

Що відомо про новий Mac mini

Зазначається, що представлений новий Mac mini став найменшим комп’ютером серед усіх інших розробок Apple.

Вперше з лінійка Mac mini вперше з 2010 року отримала редизайн.

За дизайном пристрій тепер виглядає як Mac Studio розміром з Apple TV (5"×5").

Технічні характеристики:

  • Процесор: Apple M4 або M4 Pro на вибір, до 14 ядер CPU + 20 ядер GPU

  • ОЗП: до 64 ГБ

  • ПЗУ: до 8 ТБ флеш-пам'яті

  • Порти: 5 USB-C з Thunderbolt (два спереду, три ззаду), аудіороз'єм, HDMI і Ethernet.

  • Колір: срібний.

Підкреслюється, що версія M4 Pro має підтримку Thunderbolt 5 для забезпечення швидкості передачі даних до 120 Гбіт/с.

У той же час у моделі з M4 є три Thunderbolt 4.

З M4 Mac mini забезпечує до 1,8 раза вищу продуктивність центрального процесора та у 2,2 раза вищу продуктивність графічного процесора, порівнюючи з моделлю M1, — підкреслюється у релізі.

Купити Mac mini з M4 можна буде за ціною від 599 доларів. Pro-версія — від 1 тис 399 доларів. Передзамовлення вже доступне, а продажі стартують 8 листопада.

Що відомо про реанімацію Apple легендарного iMac G4

За інформацією інсайдера та журналіста Марка Гурмана, в Apple планують реанімувати легендарний комп'ютер, якому вже виповнилось більше 20 років, iMac G4. 

Зазначається, що сучасний варіант iMac G4 буде працювати у якості пристрою для розумного будинку.

Гурман пояснює, що новий пристрій поєднає в собі функції iPad, Apple TV і HomePod.

Окрім цього журналіст повідомив, що гаджет отримає напівсферичну основу з невеликим дисплеєм, розташованим під кутом, і підставку в стилі iMac G4.

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