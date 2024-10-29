Що відомо про новий Mac mini

Зазначається, що представлений новий Mac mini став найменшим комп’ютером серед усіх інших розробок Apple.

Вперше з лінійка Mac mini вперше з 2010 року отримала редизайн.

За дизайном пристрій тепер виглядає як Mac Studio розміром з Apple TV (5"×5").

Технічні характеристики:

Процесор : Apple M4 або M4 Pro на вибір, до 14 ядер CPU + 20 ядер GPU

ОЗП : до 64 ГБ

ПЗУ : до 8 ТБ флеш-пам'яті

Порти : 5 USB-C з Thunderbolt (два спереду, три ззаду), аудіороз'єм, HDMI і Ethernet.

Колір: срібний.

Підкреслюється, що версія M4 Pro має підтримку Thunderbolt 5 для забезпечення швидкості передачі даних до 120 Гбіт/с.

У той же час у моделі з M4 є три Thunderbolt 4.

З M4 Mac mini забезпечує до 1,8 раза вищу продуктивність центрального процесора та у 2,2 раза вищу продуктивність графічного процесора, порівнюючи з моделлю M1, — підкреслюється у релізі. Поширити

Купити Mac mini з M4 можна буде за ціною від 599 доларів. Pro-версія — від 1 тис 399 доларів. Передзамовлення вже доступне, а продажі стартують 8 листопада.

Що відомо про реанімацію Apple легендарного iMac G4

За інформацією інсайдера та журналіста Марка Гурмана, в Apple планують реанімувати легендарний комп'ютер, якому вже виповнилось більше 20 років, iMac G4.

Зазначається, що сучасний варіант iMac G4 буде працювати у якості пристрою для розумного будинку.

Гурман пояснює, що новий пристрій поєднає в собі функції iPad, Apple TV і HomePod.

Окрім цього журналіст повідомив, що гаджет отримає напівсферичну основу з невеликим дисплеєм, розташованим під кутом, і підставку в стилі iMac G4.