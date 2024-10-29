Apple представила нову версію міні-ПК Mac mini із процесорами M4 та M4 Pro.
Головні тези:
- Новий Mac mini від Apple є найменшим комп'ютером у лінійці продуктів Apple та отримав редизайн вперше з 2010 року.
- Технічні характеристики нового Mac mini включають процесори M4 та M4 Pro, до 64 ГБ оперативної пам'яті та до 8 ТБ флеш-пам'яті.
- Версія M4 Pro має підтримку Thunderbolt 5, що забезпечує швидкість передачі даних до 120 Гбіт/с, тоді як модель з M4 має три порти Thunderbolt 4.
- Новий Mac mini забезпечує вищу продуктивність центрального та графічного процесорів порівняно з моделлю M1.
- Ціни на Mac mini починаються від $599, а Pro-версія коштує від $1,399. Передзамовлення вже доступні, а продажі стартують 8 листопада.
Що відомо про новий Mac mini
Зазначається, що представлений новий Mac mini став найменшим комп’ютером серед усіх інших розробок Apple.
Вперше з лінійка Mac mini вперше з 2010 року отримала редизайн.
За дизайном пристрій тепер виглядає як Mac Studio розміром з Apple TV (5"×5").
Технічні характеристики:
Процесор: Apple M4 або M4 Pro на вибір, до 14 ядер CPU + 20 ядер GPU
ОЗП: до 64 ГБ
ПЗУ: до 8 ТБ флеш-пам'яті
Порти: 5 USB-C з Thunderbolt (два спереду, три ззаду), аудіороз'єм, HDMI і Ethernet.
Колір: срібний.
Підкреслюється, що версія M4 Pro має підтримку Thunderbolt 5 для забезпечення швидкості передачі даних до 120 Гбіт/с.
У той же час у моделі з M4 є три Thunderbolt 4.
Купити Mac mini з M4 можна буде за ціною від 599 доларів. Pro-версія — від 1 тис 399 доларів. Передзамовлення вже доступне, а продажі стартують 8 листопада.
Що відомо про реанімацію Apple легендарного iMac G4
За інформацією інсайдера та журналіста Марка Гурмана, в Apple планують реанімувати легендарний комп'ютер, якому вже виповнилось більше 20 років, iMac G4.
Зазначається, що сучасний варіант iMac G4 буде працювати у якості пристрою для розумного будинку.
Гурман пояснює, що новий пристрій поєднає в собі функції iPad, Apple TV і HomePod.
Окрім цього журналіст повідомив, що гаджет отримає напівсферичну основу з невеликим дисплеєм, розташованим під кутом, і підставку в стилі iMac G4.
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