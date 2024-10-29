Apple представила самый маленький Mac в истории ― видео
Категория
Технологии
Дата публикации

Apple представила самый маленький Mac в истории ― видео

Apple Mac mini
Читати українською
Источник:  Apple

Apple представила новую версию мини-ПК Mac mini с процессорами M4 и M4 Pro.

Главные тезисы

  • Новый Mac mini с процессорами M4 и M4 Pro является самым маленьким компьютером в истории Apple.
  • Устройство имеет технические характеристики: до 64 ГБ оперативной памяти, до 8 ТВ флеш-памяти и порты USB-C с Thunderbolt, HDMI, Ethernet.
  • Версия M4 Pro поддерживает Thunderbolt 5 для высокой скорости передачи данных, а M4 обеспечивает значительное увеличение производительности по сравнению с моделью M1.
  • Цена на новый Mac mini с M4 начинается с 599 долларов, а на Pro-версию с 1 тыс. 399 долларов. Предзаказ доступен, а продажи стартуют 8 ноября.
  • Кроме того, в планах Apple реанимировать легендарный компьютер iMac G4 как устройство для умного дома, комбинируя функции iPad, Apple TV и HomePod.

Что известно о новом Mac mini

Отмечается, что представленный новый Mac mini стал самым маленьким компьютером среди всех других разработок Apple.

Впервые с линейкой Mac mini впервые с 2010 года получила редизайн.

По дизайну устройство теперь смотрится как Mac Studio размером с Apple TV (5"×5").

Технические характеристики:

  • Процесор: Apple M4 или M4 Pro на выбор, до 14 ядер CPU + 20 ядер GPU

  • ОЗУ: до 64 ГБ

  • ПХУ: до 8 ТВ флеш-памяти.

  • Порты: 5 USB-C с Thunderbolt (два спереди, три сзади), аудиоразъем, HDMI и Ethernet.

  • Цвет: серебряный.

Подчеркивается, что версия M4 Pro имеет поддержку Thunderbolt 5 для обеспечения скорости передачи данных до 120 Гбит/с.

В то же время у модели с M4 есть три Thunderbolt 4.

С M4 Mac mini обеспечивает до 1,8 раза более высокую производительность центрального процессора и в 2,2 раза более высокую производительность графического процессора по сравнению с моделью M1 — подчеркивается в релизе.

Купить Mac mini с M4 можно будет по цене от 599 долларов. Pro-версия — от 1 тыс 399 долларов. Предзаказ уже доступен, а продажи стартуют 8 ноября.

Что известно о реанимации Apple легендарного iMac G4

По информации инсайдера и журналиста Марка Гурмана, в Apple планируется реанимировать легендарный компьютер, которому уже исполнилось более 20 лет, iMac G4. 

Современный вариант iMac G4 будет работать в качестве устройства для умного дома.

Гурман объясняет, что новое устройство объединит в себе функции iPad, Apple TV и HomePod.

Кроме этого журналист сообщил, что гаджет получит полусферическое основание с небольшим дисплеем, расположенным под углом, и подставку в стиле iMac G4.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Apple планирует шокировать мир интересной новинкой в 2025 году — фото
Apple
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
В Apple назвали следующую линейку iPhone самой амбициозной в истории
iPhone
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Apple готовит приятный сюрприз для любителей iMac
iMac

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?