Apple представила новую версию мини-ПК Mac mini с процессорами M4 и M4 Pro.
Главные тезисы
- Новый Mac mini с процессорами M4 и M4 Pro является самым маленьким компьютером в истории Apple.
- Устройство имеет технические характеристики: до 64 ГБ оперативной памяти, до 8 ТВ флеш-памяти и порты USB-C с Thunderbolt, HDMI, Ethernet.
- Версия M4 Pro поддерживает Thunderbolt 5 для высокой скорости передачи данных, а M4 обеспечивает значительное увеличение производительности по сравнению с моделью M1.
- Цена на новый Mac mini с M4 начинается с 599 долларов, а на Pro-версию с 1 тыс. 399 долларов. Предзаказ доступен, а продажи стартуют 8 ноября.
- Кроме того, в планах Apple реанимировать легендарный компьютер iMac G4 как устройство для умного дома, комбинируя функции iPad, Apple TV и HomePod.
Что известно о новом Mac mini
Отмечается, что представленный новый Mac mini стал самым маленьким компьютером среди всех других разработок Apple.
Впервые с линейкой Mac mini впервые с 2010 года получила редизайн.
По дизайну устройство теперь смотрится как Mac Studio размером с Apple TV (5"×5").
Технические характеристики:
Процесор: Apple M4 или M4 Pro на выбор, до 14 ядер CPU + 20 ядер GPU
ОЗУ: до 64 ГБ
ПХУ: до 8 ТВ флеш-памяти.
Порты: 5 USB-C с Thunderbolt (два спереди, три сзади), аудиоразъем, HDMI и Ethernet.
Цвет: серебряный.
Подчеркивается, что версия M4 Pro имеет поддержку Thunderbolt 5 для обеспечения скорости передачи данных до 120 Гбит/с.
В то же время у модели с M4 есть три Thunderbolt 4.
Купить Mac mini с M4 можно будет по цене от 599 долларов. Pro-версия — от 1 тыс 399 долларов. Предзаказ уже доступен, а продажи стартуют 8 ноября.
Что известно о реанимации Apple легендарного iMac G4
По информации инсайдера и журналиста Марка Гурмана, в Apple планируется реанимировать легендарный компьютер, которому уже исполнилось более 20 лет, iMac G4.
Современный вариант iMac G4 будет работать в качестве устройства для умного дома.
Гурман объясняет, что новое устройство объединит в себе функции iPad, Apple TV и HomePod.
Кроме этого журналист сообщил, что гаджет получит полусферическое основание с небольшим дисплеем, расположенным под углом, и подставку в стиле iMac G4.
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