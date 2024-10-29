Apple представила новую версию мини-ПК Mac mini с процессорами M4 и M4 Pro.

Что известно о новом Mac mini

Отмечается, что представленный новый Mac mini стал самым маленьким компьютером среди всех других разработок Apple.

Впервые с линейкой Mac mini впервые с 2010 года получила редизайн.

По дизайну устройство теперь смотрится как Mac Studio размером с Apple TV (5"×5").

Технические характеристики:

Процесор : Apple M4 или M4 Pro на выбор, до 14 ядер CPU + 20 ядер GPU

ОЗУ : до 64 ГБ

ПХУ : до 8 ТВ флеш-памяти.

Порты : 5 USB-C с Thunderbolt (два спереди, три сзади), аудиоразъем, HDMI и Ethernet.

Цвет: серебряный.

Подчеркивается, что версия M4 Pro имеет поддержку Thunderbolt 5 для обеспечения скорости передачи данных до 120 Гбит/с.

В то же время у модели с M4 есть три Thunderbolt 4.

С M4 Mac mini обеспечивает до 1,8 раза более высокую производительность центрального процессора и в 2,2 раза более высокую производительность графического процессора по сравнению с моделью M1 — подчеркивается в релизе. Поделиться

Купить Mac mini с M4 можно будет по цене от 599 долларов. Pro-версия — от 1 тыс 399 долларов. Предзаказ уже доступен, а продажи стартуют 8 ноября.

Что известно о реанимации Apple легендарного iMac G4

По информации инсайдера и журналиста Марка Гурмана, в Apple планируется реанимировать легендарный компьютер, которому уже исполнилось более 20 лет, iMac G4.

Современный вариант iMac G4 будет работать в качестве устройства для умного дома.

Гурман объясняет, что новое устройство объединит в себе функции iPad, Apple TV и HomePod.

Кроме этого журналист сообщил, что гаджет получит полусферическое основание с небольшим дисплеем, расположенным под углом, и подставку в стиле iMac G4.