Apple готовит приятный сюрприз для любителей iMac
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Технологии
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Apple готовит приятный сюрприз для любителей iMac

iMac
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Источник:  MacRumors

По информации инсайдера и журналиста Марка Гурмана, в Apple планируется реанимировать легендарный компьютер, которому уже исполнилось более 20 лет, iMac G4.

Главные тезисы

  • Apple готовит к выпуску модернизированную версию легендарного компьютера iMac G4, который будет работать как устройство для умного дома.
  • Новый iMac G4 объединит в себе функции iPad, Apple TV и HomePod, имея небольшой квадратный дисплей и полусферическое основание под углом.
  • Устройство будет работать на собственной операционной системе homeOS, а его функционал будет включать FaceTime, “Записки”, “Календарь”, а также управление умным домом и колонкой.
  • Apple также планирует представить премиальную версию iMac с механической конечностью, способной наклонять, приподнимать, опускать и вращать дисплей на 360 градусов.
  • Кроме того, компания готовит новые продукты на базе чипа M4, включая MacBook Pro, iMac, Mac Mini, а также обновленные версии Magic Mouse, Magic Keyboard и Magic Trackpad.

Что известно о планах Apple выпустить модернизированную версию iMac G4

Современный вариант iMac G4 будет работать в качестве устройства для умного дома.

Гурман объясняет, что новое устройство объединит в себе функции iPad, Apple TV и HomePod.

Кроме этого журналист сообщил, что гаджет получит полусферическое основание с небольшим дисплеем, расположенным под углом, и подставку в стиле iMac G4.

Apple готовится выпустить обновленную версию легендарного iMac G4
iMac G4

При этом его дисплей будет не прямоугольным, как у iPad, а квадратным размерами примерно как два iPhone.

Благодаря небольшому экрану Apple ожидают, что цена на новое устройство не будет слишком высокой.

В компании уверены, что так пользователи будут размещать по одному такому устройству в разных комнатах.

Неназванный девайс получит собственную операционную систему homeOS и "подойдет" для FaceTime, использование "Записок" и "Календаря" и показа фото и видео. Также устройство будет выступать центром управления умным домом и колонкой.

Презентация устройства ожидается весной следующего года.

Также Apple готовит и более премиальную версию с механической конечностью, которая сможет наклонять, приподнимать, опускать и вращать дисплей на 360 градусов. Этот девайс будет стоить до 1 тыс. долларов и появится не раньше 2026 года.

Что известно о других новинках от Apple

До конца октября компания представит первые Mac на базе чипа M4. Нас ждет 14- и 16-дюймовый MacBook Pro, новые iMac и Mac Mini, и, возможно, новые версии Magic Mouse, Magic Keyboard и Magic Trackpad.

В рамках весенней презентации 2025 года ожидают анонс MacBook Air с чипом М4, iPad Air и нового доступного iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.

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