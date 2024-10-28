По информации инсайдера и журналиста Марка Гурмана, в Apple планируется реанимировать легендарный компьютер, которому уже исполнилось более 20 лет, iMac G4.

Что известно о планах Apple выпустить модернизированную версию iMac G4

Современный вариант iMac G4 будет работать в качестве устройства для умного дома.

Гурман объясняет, что новое устройство объединит в себе функции iPad, Apple TV и HomePod.

Кроме этого журналист сообщил, что гаджет получит полусферическое основание с небольшим дисплеем, расположенным под углом, и подставку в стиле iMac G4.

iMac G4

При этом его дисплей будет не прямоугольным, как у iPad, а квадратным размерами примерно как два iPhone.

Благодаря небольшому экрану Apple ожидают, что цена на новое устройство не будет слишком высокой.

В компании уверены, что так пользователи будут размещать по одному такому устройству в разных комнатах.

Неназванный девайс получит собственную операционную систему homeOS и "подойдет" для FaceTime, использование "Записок" и "Календаря" и показа фото и видео. Также устройство будет выступать центром управления умным домом и колонкой.

Презентация устройства ожидается весной следующего года.

Также Apple готовит и более премиальную версию с механической конечностью, которая сможет наклонять, приподнимать, опускать и вращать дисплей на 360 градусов. Этот девайс будет стоить до 1 тыс. долларов и появится не раньше 2026 года.

Что известно о других новинках от Apple

До конца октября компания представит первые Mac на базе чипа M4. Нас ждет 14- и 16-дюймовый MacBook Pro, новые iMac и Mac Mini, и, возможно, новые версии Magic Mouse, Magic Keyboard и Magic Trackpad.

В рамках весенней презентации 2025 года ожидают анонс MacBook Air с чипом М4, iPad Air и нового доступного iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.