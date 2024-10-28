За інформацією інсайдера та журналіста Марка Гурмана, в Apple планують реанімувати легендарний комп'ютер, якому вже виповнилось більше 20 років, iMac G4.
Головні тези:
- Apple готується випустити модернізовану версію легендарного iMac G4, який стане пристроєм для розумного будинку.
- Новий пристрій поєднає функції iPad, Apple TV і HomePod, маючи напівсферичну основу та квадратний дисплей.
- Оновлений iMac G4 вийде на ринок з власною операційною системою homeOS і буде центром управління для розумного будинку.
- Apple також планує преміальну версію iMac з механічною кінцівкою, яка дозволить нахиляти, піднімати, опускати і обертати дисплей.
- Крім того, компанія готується до представлення перших Mac на базі чіпа M4, нових MacBook Pro, iMac, Mac Mini, а також можливих версій Magic Mouse, Magic Keyboard і Magic Trackpad.
Що відомо про плани Apple випустити модернізовану версію iMac G4
Зазначається, що сучасний варіант iMac G4 буде працювати у якості пристрою для розумного будинку.
Гурман пояснює, що новий пристрій поєднає в собі функції iPad, Apple TV і HomePod.
Окрім цього журналіст повідомив, що гаджет отримає напівсферичну основу з невеликим дисплеєм, розташованим під кутом, і підставку в стилі iMac G4.
При цьому його дісплей буде не прямокутним, як у iPad, а квадратним, розмірами приблизно, як два iPhone.
Завдяки невеликому екрану в Apple очікують, що ціна на новий пристрій не буде занадто високою.
У компанії впевнені, що так користувачі розміщуватимуть по одному такому пристрою в різних кімнатах.
Неназваний девайс отримає власну операційну систему homeOS і "підійде" для FaceTime, використання "Нотаток" і "Календаря" та показу фото і відео. Також пристрій виступатиме центром для управління розумним будинком і колонкою.
Презентація пристрою очікується навесні наступного року.
Також Apple готує і більш преміальну версію з механічною кінцівкою, яка зможе нахиляти, піднімати, опускати і обертати дисплей на 360 градусів. Цей девайс коштуватиме до 1 тис доларів і з'явиться не раніше 2026 року.
Що відомо про інші новинки від Apple
До кінця жовтня компанія представить перші Mac на базі чіпа M4. На нас чекає 14- і 16-дюймовий MacBook Pro, нові iMac і Mac Mini, і, можливо, нові версії Magic Mouse, Magic Keyboard і Magic Trackpad.
У межах весняної презентації 2025 року очікують на анонс MacBook Air із чипом М4, iPad Air і нового доступного iPhone SE, характеристики якого потішать навіть Android-юзерів.
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