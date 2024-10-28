Apple готує приємний сюрприз для шанувальників iMac
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Apple готує приємний сюрприз для шанувальників iMac

iMac
Джерело:  MacRumors

За інформацією інсайдера та журналіста Марка Гурмана, в Apple планують реанімувати легендарний комп'ютер, якому вже виповнилось більше 20 років, iMac G4. 

Головні тези:

  • Apple готується випустити модернізовану версію легендарного iMac G4, який стане пристроєм для розумного будинку.
  • Новий пристрій поєднає функції iPad, Apple TV і HomePod, маючи напівсферичну основу та квадратний дисплей.
  • Оновлений iMac G4 вийде на ринок з власною операційною системою homeOS і буде центром управління для розумного будинку.
  • Apple також планує преміальну версію iMac з механічною кінцівкою, яка дозволить нахиляти, піднімати, опускати і обертати дисплей.
  • Крім того, компанія готується до представлення перших Mac на базі чіпа M4, нових MacBook Pro, iMac, Mac Mini, а також можливих версій Magic Mouse, Magic Keyboard і Magic Trackpad.

Що відомо про плани Apple випустити модернізовану версію iMac G4

Зазначається, що сучасний варіант iMac G4 буде працювати у якості пристрою для розумного будинку.

Гурман пояснює, що новий пристрій поєднає в собі функції iPad, Apple TV і HomePod.

Окрім цього журналіст повідомив, що гаджет отримає напівсферичну основу з невеликим дисплеєм, розташованим під кутом, і підставку в стилі iMac G4.

Apple готується випустити оновлену версію легендарного iMac G4
iMac G4

При цьому його дісплей буде не прямокутним, як у iPad, а квадратним, розмірами приблизно, як два iPhone.

Завдяки невеликому екрану в Apple очікують, що ціна на новий пристрій не буде занадто високою.

У компанії впевнені, що так користувачі розміщуватимуть по одному такому пристрою в різних кімнатах.

Неназваний девайс отримає власну операційну систему homeOS і "підійде" для FaceTime, використання "Нотаток" і "Календаря" та показу фото і відео. Також пристрій виступатиме центром для управління розумним будинком і колонкою.

Презентація пристрою очікується навесні наступного року.

Також Apple готує і більш преміальну версію з механічною кінцівкою, яка зможе нахиляти, піднімати, опускати і обертати дисплей на 360 градусів. Цей девайс коштуватиме до 1 тис доларів і з'явиться не раніше 2026 року.

Що відомо про інші новинки від Apple

До кінця жовтня компанія представить перші Mac на базі чіпа M4. На нас чекає 14- і 16-дюймовий MacBook Pro, нові iMac і Mac Mini, і, можливо, нові версії Magic Mouse, Magic Keyboard і Magic Trackpad.

У межах весняної презентації 2025 року очікують на анонс MacBook Air із чипом М4, iPad Air і нового доступного iPhone SE, характеристики якого потішать навіть Android-юзерів.

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