За інформацією інсайдера та журналіста Марка Гурмана, в Apple планують реанімувати легендарний комп'ютер, якому вже виповнилось більше 20 років, iMac G4.

Що відомо про плани Apple випустити модернізовану версію iMac G4

Зазначається, що сучасний варіант iMac G4 буде працювати у якості пристрою для розумного будинку.

Гурман пояснює, що новий пристрій поєднає в собі функції iPad, Apple TV і HomePod.

Окрім цього журналіст повідомив, що гаджет отримає напівсферичну основу з невеликим дисплеєм, розташованим під кутом, і підставку в стилі iMac G4.

iMac G4

При цьому його дісплей буде не прямокутним, як у iPad, а квадратним, розмірами приблизно, як два iPhone.

Завдяки невеликому екрану в Apple очікують, що ціна на новий пристрій не буде занадто високою.

У компанії впевнені, що так користувачі розміщуватимуть по одному такому пристрою в різних кімнатах.

Неназваний девайс отримає власну операційну систему homeOS і "підійде" для FaceTime, використання "Нотаток" і "Календаря" та показу фото і відео. Також пристрій виступатиме центром для управління розумним будинком і колонкою.

Презентація пристрою очікується навесні наступного року.

Також Apple готує і більш преміальну версію з механічною кінцівкою, яка зможе нахиляти, піднімати, опускати і обертати дисплей на 360 градусів. Цей девайс коштуватиме до 1 тис доларів і з'явиться не раніше 2026 року.

Що відомо про інші новинки від Apple

До кінця жовтня компанія представить перші Mac на базі чіпа M4. На нас чекає 14- і 16-дюймовий MacBook Pro, нові iMac і Mac Mini, і, можливо, нові версії Magic Mouse, Magic Keyboard і Magic Trackpad.

У межах весняної презентації 2025 року очікують на анонс MacBook Air із чипом М4, iPad Air і нового доступного iPhone SE, характеристики якого потішать навіть Android-юзерів.