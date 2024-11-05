Минулого тижня вийшла iOS 18.1 з обіцяною функцією ШІ Apple Intelligence для iPhone, однак оновлення досі не отримало ключових функцій, на які найбільше очікують користувачі.

Що відомо про ймовірні терміни випуску iOS 18.2

На переконання багатьох спеціалістів та користувачів, наразі Apple Intelligence виглядає дещо неповноцінною.

Версія iOS 18.2 має стати серйозним оновленням для моделей iPhone 15 Pro та всієї лінійки iPhone 16.

За словами інсайдера з Apple та журналіста Марка Гурмана, презентація iOS 18.2 має відбутись у перший тиждень грудня, а не наприкінці року.

Оновлення iOS

Очікується, що оновлення до iOS 18.2 привнесе набагато більше функцій для Apple Intelligence, зокрема, мова йде про співпрацю з ChatGPT для значної модернізації голосового помічника Siri.

Siri у продовж багатьох років піддавали критиці за значне відставання від аналогічних функцій у смартфонах конкурентів.

Однак система Apple Intelligence на базі ШІ має зробити Siri значною розумнішою.

Це дасть змогу голосовому помічнику Apple конкурувати з Gemini — розробкою Google.

Що ще має з’явитись разом з оновленням до iOS 18.2