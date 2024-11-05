Минулого тижня вийшла iOS 18.1 з обіцяною функцією ШІ Apple Intelligence для iPhone, однак оновлення досі не отримало ключових функцій, на які найбільше очікують користувачі.
Головні тези:
- Apple планує випустити оновлення iOS 18.2 на кілька тижнів раніше запланованого графіку.
- Оновлення до iOS 18.2 принесе значні покращення для голосового помічника Siri за допомогою співпраці з ChatGPT.
- У складі оновлення очікується поява нових функцій, таких як Genmoji, Image Playground та Image Wand для додатку “Нотатки”.
- Apple Intelligence на базі штучного інтелекту має зробити голосового помічника Siri розумнішим та конкурентоспроможним.
- iOS 18.2 розширить мовні можливості Apple Intelligence, додавши локалізовані варіанти англійської мови для деяких країн та новий розділ “Програми за замовчуванням” у програмі “Налаштування”.
Що відомо про ймовірні терміни випуску iOS 18.2
На переконання багатьох спеціалістів та користувачів, наразі Apple Intelligence виглядає дещо неповноцінною.
Версія iOS 18.2 має стати серйозним оновленням для моделей iPhone 15 Pro та всієї лінійки iPhone 16.
За словами інсайдера з Apple та журналіста Марка Гурмана, презентація iOS 18.2 має відбутись у перший тиждень грудня, а не наприкінці року.
Очікується, що оновлення до iOS 18.2 привнесе набагато більше функцій для Apple Intelligence, зокрема, мова йде про співпрацю з ChatGPT для значної модернізації голосового помічника Siri.
Siri у продовж багатьох років піддавали критиці за значне відставання від аналогічних функцій у смартфонах конкурентів.
Однак система Apple Intelligence на базі ШІ має зробити Siri значною розумнішою.
Це дасть змогу голосовому помічнику Apple конкурувати з Gemini — розробкою Google.
Що ще має з’явитись разом з оновленням до iOS 18.2
В наборі функцій також повинні з'явитися Genmoji для створення власних емодзі, Image Playground для створення власних зображень та Image Wand для перетворення малюнків на зображення в додатку "Нотатки".
Оновлення iOS 18.2 також стане першим етапом розширення мов для Apple Intelligence — з'являться локалізовані варіанти англійської мови у Великій Британії, Південній Африці, Канаді, Австралії та Новій Зеландії. Трохи пізніше випустять інші європейські мови.
iOS 18.2 також додасть новий розділ "Програми за замовчуванням" у програмі "Налаштування" та функції Apple News+.
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