На прошлой неделе вышла iOS 18.1 с обещанной функцией ИИ Apple Intelligence для iPhone, однако обновление до сих пор не получило ключевых функций, которых больше всего ожидают пользователи.

Что известно о возможных сроках выпуска iOS 18.2

По убеждению многих специалистов и пользователей, Apple Intelligence выглядит несколько неполноценной.

Версия iOS 18.2 должна стать серьезным обновлением для iPhone 15 Pro и всей линейки iPhone 16.

По словам инсайдера из Apple и журналиста Марка Гурмана, презентация iOS 18.2 должна пройти в первую неделю декабря, а не в конце года.

Обновления iOS

Ожидается, что обновление до iOS 18.2 привнесет гораздо больше функций для Apple Intelligence, в частности речь идет о сотрудничестве с ChatGPT для значительной модернизации голосового помощника Siri.

Siri на протяжении многих лет критиковали за значительное отставание от аналогичных функций в смартфонах конкурентов.

Однако система Apple Intelligence на базе ИИ должна сделать Siri гораздо умнее.

Это позволит голосовому помощнику Apple конкурировать с Gemini — разработкой Google.

Что еще должно появиться вместе с обновлением до iOS 18.2