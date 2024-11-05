Apple хочет выпустить революционное обновление iOS ранее запланированного
Категория
Технологии
Дата публикации

Apple хочет выпустить революционное обновление iOS ранее запланированного

iPhone
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Источник:  Bloomberg

На прошлой неделе вышла iOS 18.1 с обещанной функцией ИИ Apple Intelligence для iPhone, однако обновление до сих пор не получило ключевых функций, которых больше всего ожидают пользователи.

Главные тезисы

  • Apple выпустит обновление iOS 18.2 раньше графика с улучшениями для Siri и Apple Intelligence.
  • Сотрудничество с ChatGPT обещает значительные модернизации голосового помощника Siri.
  • Новые функции, такие как Genmoji, Image Playground и Image Wand, будут доступны в приложении “Заметки”.
  • iOS 18.2 расширит языковые возможности Apple Intelligence, добавив локализованные варианты английского языка для нескольких стран.
  • Презентация обновления iOS 18.2 ожидается в первую неделю декабря, с надеждой на серьезные изменения для iPhone 15 Pro и всей линейки iPhone 16.

Что известно о возможных сроках выпуска iOS 18.2

По убеждению многих специалистов и пользователей, Apple Intelligence выглядит несколько неполноценной.

Версия iOS 18.2 должна стать серьезным обновлением для iPhone 15 Pro и всей линейки iPhone 16.

По словам инсайдера из Apple и журналиста Марка Гурмана, презентация iOS 18.2 должна пройти в первую неделю декабря, а не в конце года.

Apple готовит революционное обновление iOS до 18.2 ранее запланированного
Обновления iOS

Ожидается, что обновление до iOS 18.2 привнесет гораздо больше функций для Apple Intelligence, в частности речь идет о сотрудничестве с ChatGPT для значительной модернизации голосового помощника Siri.

Siri на протяжении многих лет критиковали за значительное отставание от аналогичных функций в смартфонах конкурентов.

Однако система Apple Intelligence на базе ИИ должна сделать Siri гораздо умнее.

Это позволит голосовому помощнику Apple конкурировать с Gemini — разработкой Google.

Что еще должно появиться вместе с обновлением до iOS 18.2

  • В наборе функций также должны появиться Genmoji для создания собственных эмодзы, Image Playground для создания собственных изображений и Image Wand для преобразования рисунков в изображения в приложении "Заметки".

  • Обновление iOS 18.2 станет первым этапом расширения языков для Apple Intelligence — появятся локализованные варианты английского языка в Великобритании, Южной Африке, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Чуть позже выпустят другие европейские языки.

  • iOS 18.2 также добавит новый раздел "Программы по умолчанию" в программе "Настройки" и функции Apple News+.

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