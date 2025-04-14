Компанія Meta отримала звинувачення у створенні незаконної монополії — чим це загрожує

Федеральна торгова комісія США (ФТК) ініціювала судовий процес проти корпорації Meta за звинуваченням у створенні незаконної монополії в соціальних мережах, шляхом придбання Instagram і WhatsApp. Антимонопольне відомство США намагатиметься довести доцільність скасування цих угод.
Головні тези:
- Федеральна торгова комісія США звинувачує Meta у створенні незаконної монополії в соціальних мережах після придбання Instagram та WhatsApp.
- Meta відхрещується від звинувачень, називаючи справу абсурдною та шкідливою для розвитку технологій.
- Судовий процес запланований на липень 2025 року, де Марк Цукерберг має пояснити свої дії, спрямовані на усунення конкурентів.
На Meta чекає суд: що сталося
Як стверджує Федеральна торгова комісія США, придбання цих компаній мали на меті усунути конкурентів, які могли б загрожувати статусу Facebook як основної платформи соціальних мереж. ФТК подала позов у 2020 році під час першого терміну президента Дональда Трампа.
Директорка Meta з юридичних питань Дженніфер Ньюстед назвала у своєму блозі цю справу слабкою і такою, що стримує інвестиції в технології.
Meta регулярно звертається до Трампа з моменту його обрання, відмовившись від модерації контенту, яку республіканці вважають цензурою, і пожертвувавши 1 млн дол на інавгурацію Трампа. Генеральний директор Meta Марк Цукерберг також неодноразово відвідував Білий дім протягом останніх тижнів.
Передбачається, що Цукерберг виступить зі свідченнями на суді, де його допитають щодо електронних листів, у яких він пропонував купити Instagram, аби усунути можливого конкурента Facebook, а також висловлював занепокоєння, що WhatsApp із сервісу зашифрованих повідомлень може перетворитися на соціальну мережу.
У судових матеріалах Meta наполягає, що придбання Instagram у 2012 році та WhatsApp у 2014 році було вигідним для користувачів. Компанія також стверджує, що попередні висловлювання Цукерберга втратили актуальність, зважаючи на сучасну жорстку конкуренцію з боку TikTok (ByteDance), YouTube (Google) та месенджера iMessage від Apple.
Судовий процес запланований на липень 2025 року. Якщо ФТК здобуде перемогу, на другому етапі розгляду їй доведеться довести, що примусове відчуження Meta таких активів, як Instagram або WhatsApp, справді допоможе відновити конкуренцію на ринку.
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