Компанія Meta отримала звинувачення у створенні незаконної монополії — чим це загрожує

Федеральна торгова комісія США (ФТК) ініціювала судовий процес проти корпорації Meta за звинуваченням у створенні незаконної монополії в соціальних мережах, шляхом придбання Instagram і WhatsApp. Антимонопольне відомство США намагатиметься довести доцільність скасування цих угод.

На Meta чекає суд: що сталося

Як стверджує Федеральна торгова комісія США, придбання цих компаній мали на меті усунути конкурентів, які могли б загрожувати статусу Facebook як основної платформи соціальних мереж. ФТК подала позов у 2020 році під час першого терміну президента Дональда Трампа.

Директорка Meta з юридичних питань Дженніфер Ньюстед назвала у своєму блозі цю справу слабкою і такою, що стримує інвестиції в технології.

Це абсурд, що ФТК намагається розвалити велику американську компанію в той самий час, коли адміністрація намагається врятувати китайський TikTok. Поширити

Meta регулярно звертається до Трампа з моменту його обрання, відмовившись від модерації контенту, яку республіканці вважають цензурою, і пожертвувавши 1 млн дол на інавгурацію Трампа. Генеральний директор Meta Марк Цукерберг також неодноразово відвідував Білий дім протягом останніх тижнів.

Передбачається, що Цукерберг виступить зі свідченнями на суді, де його допитають щодо електронних листів, у яких він пропонував купити Instagram, аби усунути можливого конкурента Facebook, а також висловлював занепокоєння, що WhatsApp із сервісу зашифрованих повідомлень може перетворитися на соціальну мережу.

У судових матеріалах Meta наполягає, що придбання Instagram у 2012 році та WhatsApp у 2014 році було вигідним для користувачів. Компанія також стверджує, що попередні висловлювання Цукерберга втратили актуальність, зважаючи на сучасну жорстку конкуренцію з боку TikTok (ByteDance), YouTube (Google) та месенджера iMessage від Apple.

Федеральна торгова комісія вважає, що Meta має монопольне становище на ринку платформ для спілкування з друзями та родиною. За її словами, основними конкурентами Meta у США є лише Snapchat і MeWe. Натомість сервіси на кшталт X (Twitter), TikTok, YouTube і Reddit, які орієнтовані на поширення контенту серед незнайомців на основі спільних інтересів, не розглядаються як прямі конкуренти Meta. Поширити

Судовий процес запланований на липень 2025 року. Якщо ФТК здобуде перемогу, на другому етапі розгляду їй доведеться довести, що примусове відчуження Meta таких активів, як Instagram або WhatsApp, справді допоможе відновити конкуренцію на ринку.