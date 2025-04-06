Команда Цукерберга представила нову модель штучного інтелекту

Компанія Meta Platforms, яка належить американському бізнесмену Марку Цукербергу, випустила останню версію своєї великої мовної моделі Llama, яка отримала назву Llama 4 Scout і Llama 4 Maverick.
Головні тези:
- Llama вміє обробляти різні типи даних, зокрема текст, відео, зображення та аудіо.
- Llama 4 Maverick і Llama 4 Scout мають відкрите програмне забезпечення.
Що відомо про модель Llama
Мета звертає увагу на те, що Llama — це мультимодальна система штучного інтелекту.
Одна з головних її особливостей — вміння обробляти та інтегрувати різні типи даних, включаючи текст, відео, зображення та аудіо, і здатність конвертувати контент між цими форматами.
Окрім того, наголошується, що Llama 4 Maverick і Llama 4 Scout матимуть відкрите програмне забезпечення.
За словами представників компанії, вони вже переглядають Llama 4 Behemoth, який вони вважають “одним з найрозумніших LLM у світі”.
Журналісти дізналися, що команда Марка Цукерберга відклала запуск останньої версії LLM, оскільки під час розробки Llama 4 не виправдала очікувань Meta щодо технічних тестів, зокрема, в міркуваннях і математичних завданнях.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-