Команда Цукерберга представила нову модель штучного інтелекту
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Технології
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Команда Цукерберга представила нову модель штучного інтелекту

Цукерберг
Джерело:  Reuters

Компанія Meta Platforms, яка належить американському бізнесмену Марку Цукербергу, випустила останню версію своєї великої мовної моделі Llama, яка отримала назву Llama 4 Scout і Llama 4 Maverick.

Головні тези:

  • Llama вміє обробляти різні типи даних, зокрема текст, відео, зображення та аудіо.
  • Llama 4 Maverick і Llama 4 Scout мають відкрите програмне забезпечення.

Що відомо про модель Llama

Мета звертає увагу на те, що Llama — це мультимодальна система штучного інтелекту.

Одна з головних її особливостей — вміння обробляти та інтегрувати різні типи даних, включаючи текст, відео, зображення та аудіо, і здатність конвертувати контент між цими форматами.

Окрім того, наголошується, що Llama 4 Maverick і Llama 4 Scout матимуть відкрите програмне забезпечення.

За словами представників компанії, вони вже переглядають Llama 4 Behemoth, який вони вважають “одним з найрозумніших LLM у світі”.

Журналісти дізналися, що команда Марка Цукерберга відклала запуск останньої версії LLM, оскільки під час розробки Llama 4 не виправдала очікувань Meta щодо технічних тестів, зокрема, в міркуваннях і математичних завданнях.

Компанія також була стурбована тим, що Llama 4 була менш здатна, ніж моделі OpenAI, вести голосові розмови, подібні до людських.

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