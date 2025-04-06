Команда Цукерберга представила новую модель искусственного интеллекта
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Технологии
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Команда Цукерберга представила новую модель искусственного интеллекта

Что известно о модели Llama
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Источник:  Reuters

Компания Meta Platforms, принадлежащая американскому бизнесмену Марку Цукербергу, выпустила последнюю версию своей обширной языковой модели Llama, получившей название Llama 4 Scout и Llama 4 Maverick.

Главные тезисы

  • Llama может обрабатывать различные типы данных, включая текст, видео, изображения и аудио.
  • Llama 4 Maverick и Llama 4 Scout имеют открытое программное обеспечение.

Что известно о модели Llama

Meta обращает внимание на то, что Llama — это мультимодальная система искусственного интеллекта.

Одна из главных ее особенностей — умение обрабатывать и интегрировать различные типы данных, включая текст, видео, изображения и аудио, и способность конвертировать контент между этими форматами.

Кроме того, указано, что Llama 4 Maverick и Llama 4 Scout будут иметь открытое программное обеспечение.

По словам представителей компании, они уже просматривают Llama 4 Behemoth, который они считают одним из самых умных LLM в мире.

Журналисты узнали, что команда Марка Цукерберга отложила запуск последней версии LLM, поскольку при разработке Llama 4 не оправдала ожиданий Meta по техническим тестам, в частности, в соображениях и математических задачах.

Компания также была озабочена тем, что Llama 4 была менее способна, чем модели OpenAI, вести голосовые разговоры, подобные человеческим.

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