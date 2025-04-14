Компания Meta получила обвинения в создании незаконной монополии — чем это грозит

Федеральная торговая комиссия США (ФТК) инициировала судебный процесс против корпорации Meta по обвинению в создании незаконной монополии в социальных сетях путем приобретения Instagram и WhatsApp. Антимонопольное ведомство США попытается доказать целесообразность отмены этих соглашений.

Meta ждет суд: что произошло

Как утверждает Федеральная торговая комиссия США, приобретение этих компаний было целью устранить конкурентов, которые могли бы угрожать статусу Facebook как основной платформы социальных сетей. ФТК подала иск в 2020 году во время первого срока президента Дональда Трампа.

Директор Meta по юридическим вопросам Дженнифер Ньюстед назвала в своем блоге это дело слабым и сдерживающим инвестиции в технологии.

Это абсурд, что ФТК пытается развалить крупную американскую компанию в то время, когда администрация пытается спасти китайский TikTok. Поделиться

Meta регулярно обращается к Трампу с момента его избрания, отказавшись от модерации контента, которую республиканцы считают цензурой, и пожертвовав 1 млн долл. на инаугурацию Трампа. Генеральный директор Meta Марк Цукерберг также неоднократно посещал Белый дом в последние недели.

Предполагается, что Цукерберг выступит со показаниями на суде, где его допросят по поводу электронных писем, в которых он предлагал купить Instagram, чтобы устранить возможного конкурента Facebook, а также выражал обеспокоенность тем, что WhatsApp из сервиса зашифрованных сообщений может превратиться в социальную сеть.

В судебных материалах Meta настаивает, что приобретение Instagram в 2012 году и WhatsApp в 2014 году было выгодно пользователям. Компания также утверждает, что предыдущие высказывания Цукерберга утратили актуальность ввиду современной жесткой конкуренции со стороны TikTok (ByteDance), YouTube (Google) и мессенджера iMessage от Apple.

Федеральная торговая комиссия считает, что у Meta монопольное положение на рынке платформ для общения с друзьями и семьей. По ее словам, основными конкурентами Meta в США только Snapchat и MeWe. Однако сервисы типа X (Twitter), TikTok, YouTube и Reddit, ориентированные на распространение контента среди незнакомцев на основе общих интересов, не рассматриваются как прямые конкуренты Meta. Поделиться

Судебный процесс намечен на июль 2025 года. Если ФТК одержит победу, на втором этапе разбирательства ей придется доказать, что принудительное отчуждение Meta таких активов, как Instagram или WhatsApp, действительно поможет возобновить конкуренцию на рынке.