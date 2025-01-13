Цукерберг обвинил Байдена в принуждении к цензуре в соцсетях

Гендиректор Meta Марк Цукерберг в интервью известному подкастеру Джо Рогану заявил, что усиление контроля над контентом в соцсетях компании происходило якобы под давлением администрации действующего президента США Джо Байдена.

Как Цукерберг нашел виновного в политике Meta по контролю над информацией в Facebook и Instagram

Цукерберг заявил, что администрация Байдена якобы оказывала давление на руководство Meta с требованием прибегать к цензуре отдельных публикаций в Facebook и Instagram.

В частности, от Meta якобы требовалось удалять иронические публикации и другие посты, связанные с пандемией COVID-19.

Так, цензуровке подвергались публикации с ироническим хештегом "Внезапно умер".

Марк Цукерберг

Гендиректор Meta заявлял, что администрация Байдена также требовала удалять публикации, говорящие о побочных эффектах от вакцин против COVID-19.

Более того, Цукерберг заявил, что представители Белого дома якобы кричали и ругались по адресу сотрудников Meta и потребовали удалять нежелательный контент.

В частности, по его словам, в администрации Байдена заставили модераторов соцсетей Meta удалить фото актера Леонардо Ди Каприо, который указывал не телевизор в фильме "Однажды в Голливуде".

Они были раздражены подписью, добавленной к этой фотографии: "Через 10 лет вы увидите рекламу, в которой будет сказано, что если вы сделали прививку от COVID, то имеете право на выплату".

Однако Meta, по словам Цукерберга, "провела границу между удалением юмора и сатиры" и не стала цензурировать этот мем.

При этом гендиректор Meta признал, что компания якобы пересекла границу в выполнении требований Белого дома, а также добавил, что он сам и другие сотрудники компании ошибочно поверили в утверждение СМИ о том, что распространявшаяся в социальных сетях дезинформация повлияла на результаты выборов 2016 года. года в пользу Дональда Трампа.

При этом Цукерберг сравнил политику администрации Байдена по отношению к соцсетям с действиями диктатуры из известного романа Джорджа Орвелла "1984".

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Появление Цукерберга в подкасте стало шагом, направленным на сближение с новой администрацией Трампа.

Еще одним таким шагом стало резкое сокращение команды фактчекеров Meta и вообще отказ от проверки фактов в пользу заметок сообщества, где проверкой фактов занимаются сами пользователи.

В тот же день, когда вышел эпизод с Роганом, компания Meta объявила о немедленном прекращении всех программ DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность).