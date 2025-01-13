Цукерберг обвинил Байдена в принуждении к цензуре в соцсетях
Категория
Технологии
Дата публикации

Цукерберг обвинил Байдена в принуждении к цензуре в соцсетях

Марк Цукерберг
Читати українською
Источник:  Axios

Гендиректор Meta Марк Цукерберг в интервью известному подкастеру Джо Рогану заявил, что усиление контроля над контентом в соцсетях компании происходило якобы под давлением администрации действующего президента США Джо Байдена.

Главные тезисы

  • Цукерберг утверждает, что администрация Байдена оказывала давление на Meta для цензуры контента о COVID-19 и вакцинах.
  • Изменения в политике Meta направлены на сближение с администрацией Трампа, включая отказ от фактчекинга и удаление программ DEI.
  • Цукерберг сравнил действия Байдена с сюжетом романа “1984” и обвинил в принуждении к цензуре и контролю за информацией.
  • Гендиректор Meta утверждает, что представители Байдена требовали удаления определенных публикаций и оказывали давление на сотрудников Meta.

Как Цукерберг нашел виновного в политике Meta по контролю над информацией в Facebook и Instagram

Цукерберг заявил, что администрация Байдена якобы оказывала давление на руководство Meta с требованием прибегать к цензуре отдельных публикаций в Facebook и Instagram.

В частности, от Meta якобы требовалось удалять иронические публикации и другие посты, связанные с пандемией COVID-19.

Так, цензуровке подвергались публикации с ироническим хештегом "Внезапно умер".

Цукерберг заявил о принуждении к цензуре в соцсетях со стороны администрации Байдена
Марк Цукерберг

Гендиректор Meta заявлял, что администрация Байдена также требовала удалять публикации, говорящие о побочных эффектах от вакцин против COVID-19.

Более того, Цукерберг заявил, что представители Белого дома якобы кричали и ругались по адресу сотрудников Meta и потребовали удалять нежелательный контент.

В частности, по его словам, в администрации Байдена заставили модераторов соцсетей Meta удалить фото актера Леонардо Ди Каприо, который указывал не телевизор в фильме "Однажды в Голливуде".

Они были раздражены подписью, добавленной к этой фотографии: "Через 10 лет вы увидите рекламу, в которой будет сказано, что если вы сделали прививку от COVID, то имеете право на выплату".

Однако Meta, по словам Цукерберга, "провела границу между удалением юмора и сатиры" и не стала цензурировать этот мем.

При этом гендиректор Meta признал, что компания якобы пересекла границу в выполнении требований Белого дома, а также добавил, что он сам и другие сотрудники компании ошибочно поверили в утверждение СМИ о том, что распространявшаяся в социальных сетях дезинформация повлияла на результаты выборов 2016 года. года в пользу Дональда Трампа.

При этом Цукерберг сравнил политику администрации Байдена по отношению к соцсетям с действиями диктатуры из известного романа Джорджа Орвелла "1984".

С какой целью Цукерберг изменил политику собственных социальных сетей

Появление Цукерберга в подкасте стало шагом, направленным на сближение с новой администрацией Трампа.

Еще одним таким шагом стало резкое сокращение команды фактчекеров Meta и вообще отказ от проверки фактов в пользу заметок сообщества, где проверкой фактов занимаются сами пользователи.

В тот же день, когда вышел эпизод с Роганом, компания Meta объявила о немедленном прекращении всех программ DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность).

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Состояние Цукерберга рекордно выросло за два года. Как именно
Цукерберг
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Цукерберг опередил Безоса в рейтинге самых богатых людей планеты
Марк Цукерберг
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Цукерберг анонсировал изменения в Фейсбуке и Инстаграме
META
Соцсети

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?