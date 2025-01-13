Гендиректор Meta Марк Цукерберг в інтерв'ю відомому підкастеру Джо Рогану заявив, що посилення контролю за контентом у соцмережах компанії відбувалось нібито під тиском адміністрації чинного президента США Джо Байдена.

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Цукерберг заявив, що адміністрація Байдена нібито чинила тиск на керівництво Meta із вимогою вдаватись до цензурування окремих публікацій у Facebook та Іnstagram.

Зокрема, від Meta нібито вимагали видаляти іронічні публікації та інші пости, пов’язані з пандемією COVID-19.

Так, цензуруванню піддавались публікації з іронічним хештегом "Раптово помер".

Марк Цукерберг

Гендиректор Meta заявляв, що адміністрація Байдена також вимагала видаляти публікації, у яких йшлося про побічні ефекти від вакцин проти COVID-19.

Більш того, Цукерберг заявив, що представники Білого дому нібито кричали та лаялись на адресу співробітників Meta та вимагали видаляти небажаний контент.

Зокрема, за його словами, в адміністрації Байдена змусили модераторів соцмереж Meta видалити фото актора Леонардо Ді Капріо, який вказував не телевізор у фільмі "Одного разу в Голлівуді".

Вони були роздратовані підписом, доданим до цієї фотографії: "Через 10 років ви побачите рекламу, в якій буде сказано, що якщо ви зробили щеплення від COVID, то маєте право на виплату".

Однак Meta, за словами Цукерберга, "провела межу між видаленням гумору і сатири" й не стала цензурувати цей мем.

При цьому гендиректор Meta визнав, що компанія нібито перетнула межу у виконанні вимог Білого дому, а також додав, що він сам та інші співробітники компанії помилково повірили в твердження ЗМІ про те, що дезінформація, яка поширювалася в соціальних мережах, вплинула на результати виборів 2016 року на користь Дональда Трампа.

При цьому Цукерберг порівняв політику адміністрації Байдена у відношенні до соцмереж із діями диктатури з відомого роману Джорджа Орвелла “1984”.

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Поява Цукерберга в подкасті стала кроком, спрямованим на зближення з новою адміністрацією Трампа.

Ще одним таким кроком стало різке скорочення команди фактчекерів Meta і взагалі відмова від перевірки фактів на користь нотаток спільноти, де перевіркою фактів займаються самі користувачі.

Того ж дня, коли вийшов епізод з Роганом, компанія Meta оголосила про негайне припинення всіх програм DEI (різноманітність, рівність та інклюзивність).