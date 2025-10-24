Meta та TikTok загрожують гігантські штрафи від ЄС — що сталося
Meta
Джерело:  CNBC

Європейська комісія заявила, що Meta та TikTok порушили вимоги Закону про цифрові послуги (DSA), не надавши дослідникам "належного доступу" до публічних даних платформ.

Головні тези:

  • Meta та TikTok звинувачуються в порушенні Закону про цифрові послуги ЄС через відмову надати належний доступ дослідникам до публічних даних платформ.
  • Європейська комісія вимагає від Meta прості інструменти для повідомлення про незаконний контент та механізми оскарження рішень про модерацію на Facebook та Instagram.
  • Доступ дослідників до даних соціальних мереж є важливим для оцінки впливу платформ на здоров'я користувачів, особливо неповнолітніх.

Meta та TikTok порушили Закон про цифрові послуги ЄС

Згідно з попередніми висновками Комісії, Meta також не забезпечила користувачам Facebook та Instagram прості інструменти для повідомлення про незаконний контент і механізми оскарження рішень щодо модерації.

У ЄС наголошують, що доступ дослідників до даних соціальних мереж є необхідним для оцінки впливу платформ на психічне та фізичне здоров'я користувачів, зокрема неповнолітніх.

Водночас Meta заявила, що не погоджується з претензіями й вважає, що її оновлені інструменти відповідають вимогам законодавства. TikTok поки не коментував ситуацію.

Якщо звинувачення буде підтверджено, компаніям може загрожувати штраф до 6% від річного обороту.

Раніше Meta вже отримала 200 млн євро штрафу за порушення Закону про цифрові ринки (DMA), а TikTok — 530 млн євро за передачу даних користувачів до Китаю.

