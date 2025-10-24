Meta та TikTok загрожують гігантські штрафи від ЄС — що сталося

Європейська комісія заявила, що Meta та TikTok порушили вимоги Закону про цифрові послуги (DSA), не надавши дослідникам "належного доступу" до публічних даних платформ.

Meta та TikTok порушили Закон про цифрові послуги ЄС

Згідно з попередніми висновками Комісії, Meta також не забезпечила користувачам Facebook та Instagram прості інструменти для повідомлення про незаконний контент і механізми оскарження рішень щодо модерації.

У ЄС наголошують, що доступ дослідників до даних соціальних мереж є необхідним для оцінки впливу платформ на психічне та фізичне здоров'я користувачів, зокрема неповнолітніх.

Водночас Meta заявила, що не погоджується з претензіями й вважає, що її оновлені інструменти відповідають вимогам законодавства. TikTok поки не коментував ситуацію.

Якщо звинувачення буде підтверджено, компаніям може загрожувати штраф до 6% від річного обороту.

Раніше Meta вже отримала 200 млн євро штрафу за порушення Закону про цифрові ринки (DMA), а TikTok — 530 млн євро за передачу даних користувачів до Китаю.