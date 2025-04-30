Meta запустила застосунок на основі ШІ — в чому його унікальність

Материнська компанія Facebook – Meta Platforms – запустила окремий застосунок Meta AI на основі штучного інтелекту, подібний до тих, які пропонують OpenAI від Microsoft та Google від компанії Alphabet.
Головні тези:
- Окремий застосунок Meta надаватиме більш персоналізовані відповіді на основі даних контексту та інших елементів.
- Llama 4, остання велика мовна модель Meta, працює на базі асистента Meta AI і створена як конкурент для останніх моделей ШI.
Meta запустила новий ШІ-застосунок
Запуск окремого застосунку пов'язаний з тим, що Meta прагне популяризувати використання свого ШІ-асистента. Додаток буде доступний на всіх платформах компанії – WhatsApp, Instagram, Facebook і Messenger.
Окремий застосунок Meta надаватиме більш персоналізовані відповіді на основі даних контексту та інших елементів, пов'язаних з акаунтами користувача у Facebook та Instagram.
Llama 4, остання велика мовна модель Meta, працює на базі асистента Meta AI і створена як конкурент для останніх моделей ШI від OpenAI, Google, Deepseek та Anthropic. Вона має покращений функціонал мислення, багатомовні можливості та підвищену ефективність.
Пізніше Meta почне тестувати платну підписку на просунуті версії чат-бота зі штучним інтелектом.
Meta AI, який був запущений у вересні 2023 року, – це віртуальний асистент, який використовує великі мовні моделі для виконання завдань із мислення.
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