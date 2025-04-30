Meta запустила застосунок на основі ШІ — в чому його унікальність
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Технології
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Meta запустила застосунок на основі ШІ — в чому його унікальність

Meta запустила застосунок на основі ШІ — в чому його унікальність
Джерело:  Reuters

Материнська компанія Facebook – Meta Platforms – запустила окремий застосунок Meta AI на основі штучного інтелекту, подібний до тих, які пропонують OpenAI від Microsoft та Google від компанії Alphabet.

Головні тези:

  • Окремий застосунок Meta надаватиме більш персоналізовані відповіді на основі даних контексту та інших елементів.
  • Llama 4, остання велика мовна модель Meta, працює на базі асистента Meta AI і створена як конкурент для останніх моделей ШI.

Meta запустила новий ШІ-застосунок

Запуск окремого застосунку пов'язаний з тим, що Meta прагне популяризувати використання свого ШІ-асистента. Додаток буде доступний на всіх платформах компанії – WhatsApp, Instagram, Facebook і Messenger.

Окремий застосунок Meta надаватиме більш персоналізовані відповіді на основі даних контексту та інших елементів, пов'язаних з акаунтами користувача у Facebook та Instagram.

Llama 4, остання велика мовна модель Meta, працює на базі асистента Meta AI і створена як конкурент для останніх моделей ШI від OpenAI, Google, Deepseek та Anthropic. Вона має покращений функціонал мислення, багатомовні можливості та підвищену ефективність.

Новий додаток буде інтегрований з AI-окулярами Meta та буде об'єднаний з уже наявним супутнім застосунком, повідомили в компанії.

Пізніше Meta почне тестувати платну підписку на просунуті версії чат-бота зі штучним інтелектом.

Meta AI, який був запущений у вересні 2023 року, – це віртуальний асистент, який використовує великі мовні моделі для виконання завдань із мислення.

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