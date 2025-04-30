Meta запустила застосунок на основі ШІ — в чому його унікальність

Материнська компанія Facebook – Meta Platforms – запустила окремий застосунок Meta AI на основі штучного інтелекту, подібний до тих, які пропонують OpenAI від Microsoft та Google від компанії Alphabet.

Meta запустила новий ШІ-застосунок

Запуск окремого застосунку пов'язаний з тим, що Meta прагне популяризувати використання свого ШІ-асистента. Додаток буде доступний на всіх платформах компанії – WhatsApp, Instagram, Facebook і Messenger.

Окремий застосунок Meta надаватиме більш персоналізовані відповіді на основі даних контексту та інших елементів, пов'язаних з акаунтами користувача у Facebook та Instagram.

Llama 4, остання велика мовна модель Meta, працює на базі асистента Meta AI і створена як конкурент для останніх моделей ШI від OpenAI, Google, Deepseek та Anthropic. Вона має покращений функціонал мислення, багатомовні можливості та підвищену ефективність.

Новий додаток буде інтегрований з AI-окулярами Meta та буде об'єднаний з уже наявним супутнім застосунком, повідомили в компанії. Поширити

Пізніше Meta почне тестувати платну підписку на просунуті версії чат-бота зі штучним інтелектом.