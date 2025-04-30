Meta запустила приложение на основе ИИ — в чем его уникальность
Категория
Технологии
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Meta запустила приложение на основе ИИ — в чем его уникальность

ИИ
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Источник:  Reuters

Материнская компания Facebook – Meta Platforms – запустила отдельное приложение Meta AI на основе искусственного интеллекта, подобно тем, которые предлагают OpenAI от Microsoft и Google от компании Alphabet.

Главные тезисы

  • Отдельное приложение Meta будет предоставлять более персональные ответы на основе данных контекста и других элементов.
  • Llama 4, последняя крупная языковая модель Meta, работает на базе ассистента Meta AI и создана в качестве конкурента для последних моделей ШИ.

Meta запустила новое ИИ-приложение

Запуск отдельного приложения связан с тем, что Meta стремится популяризировать использование своего ИИ-ассистента. Приложение будет доступно на всех платформах компании — WhatsApp, Instagram, Facebook и Messenger.

Отдельное приложение Meta будет предоставлять более персональные ответы на основе данных контекста и других элементов, связанных с аккаунтами пользователя в Facebook и Instagram.

Llama 4, последняя крупная языковая модель Meta, работает на базе ассистента Meta AI и создана в качестве конкурента для последних моделей ШИ от OpenAI, Google, Deepseek и Anthropic. Она имеет улучшенный функционал мышления, многоязычные возможности и повышенную эффективность.

Новое приложение будет интегрировано с AI-очками Meta и будет объединено с уже имеющимся сопутствующим приложением, сообщили в компании.

Позже Meta начнет тестировать платную подписку на продвинутые версии чат-бота с искусственным интеллектом.

Meta AI, запущенный в сентябре 2023 года, — это виртуальный ассистент, использующий большие языковые модели для выполнения задач по мышлению.

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