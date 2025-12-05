Соцмережа Х отримала штраф у 120 млн євро від ЄК — які причини

Єврокомісія наклала на соцмережу X штраф у розмірі 120 мільйонів євро за порушення зобов'язань щодо прозорості відповідно до Закону про цифрові послуги (DSA).
Головні тези:
- Єврокомісія наклала штраф у 120 млн євро на соцмережу Х за порушення зобов'язань щодо прозорості в рамках Закону про цифрові послуги.
- Серед порушень соцмережі X - оманливий дизайн «синьої галочки», відсутність прозорості рекламного репозиторію та відмова надавати дослідникам доступ до публічних даних.
Соцмережа Х сплатить 120 млн штрафу Єврокомісії
Серед порушень - оманливий дизайн «синьої галочки», відсутність прозорості рекламного репозиторію та ненадання дослідникам доступу до публічних даних.
Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.
В Єврокомісії наголосили, що ця оманлива практика наражає користувачів соцмережі на ризик шахрайства, зокрема підробки особи, а також інших форм маніпуляцій. Хоча DSA не вимагає перевірки користувачів, закон чітко забороняє онлайн-платформам неправдиво заявляти, що користувачі були перевірені, якщо така перевірка не проводилася.
Також зауважується, що соцмережа X не виконує свої зобов'язання згідно з DSA щодо надання дослідникам доступу до публічних даних платформи.
Репозиторій реклами X не відповідає вимогам DSA щодо прозорості та доступності. Доступні та зручні для пошуку репозиторії реклами мають вирішальне значення для дослідників та громадянського суспільства для виявлення шахрайства, гібридних загроз, скоординованих інформаційних операцій та фальшивої реклами.
Зазначається, що це перше рішення ЄК про невиконання вимог відповідно до DSA.
Невиконання рішення може призвести до періодичних штрафних санкцій.
