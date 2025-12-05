Соцмережа Х отримала штраф у 120 млн євро від ЄК — які причини

Єврокомісія наклала на соцмережу X штраф у розмірі 120 мільйонів євро за порушення зобов'язань щодо прозорості відповідно до Закону про цифрові послуги (DSA).

Соцмережа Х сплатить 120 млн штрафу Єврокомісії

Серед порушень - оманливий дизайн «синьої галочки», відсутність прозорості рекламного репозиторію та ненадання дослідникам доступу до публічних даних.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Використання компанією X «синьої галочки» для «перевірених облікових записів» вводить користувачів в оману. Це порушує зобов'язання DSA для онлайн-платформ забороняти оманливі дизайнерські практики у своїх послугах. На X будь-хто може заплатити, щоб отримати статус «перевіреного» (облікового запису – ред.), без того, щоб компанія ретельно перевіряла, хто стоїть за обліковим записом, що ускладнює користувачам оцінку автентичності облікових записів та контенту, з яким вони взаємодіють.

В Єврокомісії наголосили, що ця оманлива практика наражає користувачів соцмережі на ризик шахрайства, зокрема підробки особи, а також інших форм маніпуляцій. Хоча DSA не вимагає перевірки користувачів, закон чітко забороняє онлайн-платформам неправдиво заявляти, що користувачі були перевірені, якщо така перевірка не проводилася.

Також зауважується, що соцмережа X не виконує свої зобов'язання згідно з DSA щодо надання дослідникам доступу до публічних даних платформи.

Репозиторій реклами X не відповідає вимогам DSA щодо прозорості та доступності. Доступні та зручні для пошуку репозиторії реклами мають вирішальне значення для дослідників та громадянського суспільства для виявлення шахрайства, гібридних загроз, скоординованих інформаційних операцій та фальшивої реклами.

Зазначається, що це перше рішення ЄК про невиконання вимог відповідно до DSA.

Тепер компанія американського мільярдера Ілона Маска має 60 робочих днів, щоб повідомити Єврокомісію про конкретні заходи, які вона має намір вжити для припинення порушення, пов'язаного з оманливим використанням «синіх галочок», та 90 днів щодо інших порушень.

Невиконання рішення може призвести до періодичних штрафних санкцій.