Соцмережа Х Ілона Маска планує запустити аналог YouTube наступного тижня

Намагаючись перетворити себе на відеоплатформу, X Ілона Маска запускає телевізійний додаток для смарт-телевізорів Amazon і Samsung.

Що відомо про відеоплатформу Х

Стало відомо, що компанія планує запустити програму наступного тижня, і джерело видання Fotune каже, що вона виглядає «ідентично» телевізійному додатку YouTube.

Маска хоче заохотити користувачів дивитися «довгі відео на великому екрані».

Це є частиною плану, вперше анонсованого в липні, який спрямований на те, щоб зробити X більш привабливим для впливових онлайн-агентів і рекламодавців.

Він налаштований конкурувати з YouTube, — сказало джерело. Поширити

Серед інших сервісів, з якими Маск хоче конкурувати, джерело назвало платформу для прямого ефіру Twitch, зашифрований додаток для обміну повідомленнями Signal і форум соціальних мереж Reddit.

Навіщо Маск створює аналог YouTube

План компанії розширити охоплення до екранів телевізорів не є новим. Twitter запускав телевізійні додатки принаймні три рази, причому перші версії датуються 2010 роком на вже неіснуючій платформі Google TV і 2011 роком на платформі Samsung Smart Hub для її SmartTV.

У 2016 році після того, як Twitter уклав угоду на 10 мільйонів доларів США для трансляції 10 ігор NFL, компанія запустила програми для потокового відео для Amazon Fire TV, Apple TV і Xbox One.

Бачення Маска для потокового відео, здається, зосереджено навколо медіа-знаменитостей, онлайн-інфлюенсерів і онлайн-трансляції відеоігор.