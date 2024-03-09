Соцсеть Х Илона Маска планирует запустить аналог YouTube на следующей неделе
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Технологии
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Соцсеть Х Илона Маска планирует запустить аналог YouTube на следующей неделе

Соцсеть Х
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Источник:  Fortune

Пытаясь превратить себя в видеоплатформу, X Илона Маска запускает телевизионное приложение для смарт-телевизоров Amazon и Samsung.

Что известно о видеоплатформе Х

Стало известно, что компания планирует запустить программу на следующей неделе и источник издания Fotune говорит, что она выглядит «идентично» телевизионному приложению YouTube.

Маска хочет привлечь пользователей смотреть «длинные видео на большом экране».

Это часть плана, впервые анонсированного в июле, который направлен на то, чтобы сделать X более привлекательным для влиятельных онлайн-агентов и рекламодателей.

Он настроен конкурировать с YouTube, — сказал источник.

Среди других сервисов, с которыми Маск хочет конкурировать, источник назвал платформу для прямого эфира Twitch, зашифрованное приложение для обмена сообщениями Signal и форум социальных сетей Reddit.

Зачем Маск создает аналог YouTube

План компании расширить охват к экранам телевизоров не нов. Twitter запускал телевизионные приложения минимум три раза, причем первые версии датируются 2010 годом на уже несуществующей платформе Google TV и 2011 годом на платформе Samsung Smart Hub для ее SmartTV.

В 2016 году после того, как Twitter заключил сделку на 10 миллионов долларов США для трансляции 10 игр NFL, компания запустила приложения для потокового видео для Amazon Fire TV, Apple TV и Xbox One.

Видение Маска для потокового видео, кажется, сосредоточено вокруг медиа-знаменитостей, онлайн-инфлюэнсеров и онлайн-трансляции видеоигр.

Конкурировать с принадлежащим Google YouTube не совсем легко, однако заманивание создателей видео пачками денег может помочь X догнать конкурента.

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