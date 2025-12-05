Мерц поставил Трампа на место после циничного требования касательно Украины

Немецкий лидер Фридрих Мерц выступил против предоставления США замороженных в Европейском Союзе российских активов. Дональд Трамп хочет нажиться на урегулировании войны, однако канцлер ФРГ четко обозначил "красные линии" в этом вопросе.

Мерц не побоялся выступить против Трампа ради Украины

Немецкий лидер четко дал понять, что замороженные в ЕС российские активы должны быть переданы не США, а Украине.

Эти деньги должны уйти Украине, — заявил Фридрих Мерц. Поделиться

Канцлер ФРГ обратил внимание на то, что союзники должны помочь украинцам пережить зиму на фоне усиления российского террора.

Более того, по всей вероятности, понадобится финансовая поддержка Киева в ближайшие два-три года.

Для этого нам нужны деньги. Это внутриевропейский вопрос, и я не вижу никакой экономической возможности перевести задействованные нами средства в США. И американское правительство это знает. Фридрих Мерц Канцлер ФРГ

Он также красноречиво намекнул, что некоторые в США хотят "получить определенную экономическую выгоду" от возможного урегулирования войны РФ против Украины.