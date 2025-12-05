Мерц поставил Трампа на место после циничного требования касательно Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Мерц поставил Трампа на место после циничного требования касательно Украины

Мерц не побоялся выступить против Трампа ради Украины
Read in English
Читати українською
Источник:  DW

Немецкий лидер Фридрих Мерц выступил против предоставления США замороженных в Европейском Союзе российских активов. Дональд Трамп хочет нажиться на урегулировании войны, однако канцлер ФРГ четко обозначил "красные линии" в этом вопросе.

Главные тезисы

  • Лидер Германии напомнил о важности финансовой поддержки для Украины.
  • Он также публично пристыдил Штаты за такую меркантильную позицию.

Мерц не побоялся выступить против Трампа ради Украины

Немецкий лидер четко дал понять, что замороженные в ЕС российские активы должны быть переданы не США, а Украине.

Эти деньги должны уйти Украине, — заявил Фридрих Мерц.

Канцлер ФРГ обратил внимание на то, что союзники должны помочь украинцам пережить зиму на фоне усиления российского террора.

Более того, по всей вероятности, понадобится финансовая поддержка Киева в ближайшие два-три года.

Для этого нам нужны деньги. Это внутриевропейский вопрос, и я не вижу никакой экономической возможности перевести задействованные нами средства в США. И американское правительство это знает.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Канцлер ФРГ

Он также красноречиво намекнул, что некоторые в США хотят "получить определенную экономическую выгоду" от возможного урегулирования войны РФ против Украины.

Это законно, но это не цель операции, которую мы совместно запустим в Европе в ближайшие дни, — объяснил немецкий лидер.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп принял новое судьбоносное решение относительно Украины
Трамп не отказался от намерения остановить войну
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Индийская журналистка загнала Путина в тупик вопросами об Украине — видео
Индийская журналистка не испугалась Путина
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
140 млрд евро для Украины. США препятствуют работе ЕС
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?