Мерц поставил Трампа на место после циничного требования касательно Украины

Немецкий лидер Фридрих Мерц выступил против предоставления США замороженных в Европейском Союзе российских активов. Дональд Трамп хочет нажиться на урегулировании войны, однако канцлер ФРГ четко обозначил "красные линии" в этом вопросе.
Главные тезисы
- Лидер Германии напомнил о важности финансовой поддержки для Украины.
- Он также публично пристыдил Штаты за такую меркантильную позицию.
Мерц не побоялся выступить против Трампа ради Украины
Немецкий лидер четко дал понять, что замороженные в ЕС российские активы должны быть переданы не США, а Украине.
Канцлер ФРГ обратил внимание на то, что союзники должны помочь украинцам пережить зиму на фоне усиления российского террора.
Более того, по всей вероятности, понадобится финансовая поддержка Киева в ближайшие два-три года.
Он также красноречиво намекнул, что некоторые в США хотят "получить определенную экономическую выгоду" от возможного урегулирования войны РФ против Украины.
