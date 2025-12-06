МКС відхилив цинічну вимогу США щодо Росії
Категорія
Політика
Дата публікації

МКС відхилив цинічну вимогу США щодо Росії

МКС не підтримує підхід США
Read in English
Джерело:  AP

Міжнародний кримінальний суд чітко дав зрозуміти, що розслідування всіх воєнних злочинів Росії в Україні не буде зупинене через вимогу США стосовно тотальної амністії для країни-агресорки.

Головні тези:

  • МКС не збирається задовольняти вимоги команди Трампа.
  • Однак процес розслідувань все-таки може тимчасово зупинитися.

МКС не підтримує підхід США

Позицію МКС озвучила заступниця прокурора Міжнародного кримінального суду Нажат Шамім Хан.

За словами останньої намагання притягнути Росію до відповідальності повинні відбуватися навіть під час мирного процесу, а не зупинятися, поки він триває.

Щоб мир був тривалим і стійким, повинна бути можливість притягнення до відповідальності, — чітко наголосила Нажат Шамім Хан.

Попри це, заступниця прокурора МКС також уточнила, що Рада Безпеки ООН може "попросити суд відкласти розгляд справи, якщо вважає, що є можливість укласти мирну угоду".

Хан звертає увагу на те, що це буде лише "тимчасовою зупинкою", а не остаточним зупиненням усього процесу роботи суду.

Що важливо розуміти, перша версія нового “мирного плану” США передбачалася тотальну амністію для Росії за всі її воєнні злочини в Україні.

Цей документ обурив не лише офіційний Київ, а й також усіх його союзників, тому його кілька разів переписували.

Диктатор Путін уже встиг відкинути новий мирний план України та США.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Мерц поставив Трампа на місце після цинічної вимоги щодо України
Мерц
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна та США розкрили подробиці мирних перемовин
Рустем Умєров
Умєров і Віткофф розкрили деталі переговорів
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп перекинув "Ядерного сніфера" до узбережжя РФ — що відбувається
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?