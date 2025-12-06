МКС відхилив цинічну вимогу США щодо Росії

Міжнародний кримінальний суд чітко дав зрозуміти, що розслідування всіх воєнних злочинів Росії в Україні не буде зупинене через вимогу США стосовно тотальної амністії для країни-агресорки.

МКС не підтримує підхід США

Позицію МКС озвучила заступниця прокурора Міжнародного кримінального суду Нажат Шамім Хан.

За словами останньої намагання притягнути Росію до відповідальності повинні відбуватися навіть під час мирного процесу, а не зупинятися, поки він триває.

Щоб мир був тривалим і стійким, повинна бути можливість притягнення до відповідальності, — чітко наголосила Нажат Шамім Хан.

Попри це, заступниця прокурора МКС також уточнила, що Рада Безпеки ООН може "попросити суд відкласти розгляд справи, якщо вважає, що є можливість укласти мирну угоду".

Хан звертає увагу на те, що це буде лише "тимчасовою зупинкою", а не остаточним зупиненням усього процесу роботи суду.

Що важливо розуміти, перша версія нового “мирного плану” США передбачалася тотальну амністію для Росії за всі її воєнні злочини в Україні.

Цей документ обурив не лише офіційний Київ, а й також усіх його союзників, тому його кілька разів переписували.

Диктатор Путін уже встиг відкинути новий мирний план України та США.