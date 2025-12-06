У США зафіксували рекордний показник підтримки України

Результати нового соцопитування Інституту Рейгана у Штатах свідчать про те, що в 2025 році американці демонструють рекордно високу підтримку захисту України та виступають за її перемогу у війні над Росією. Йдеться про понад 60% населення країни.
Головні тези:
- Підтримка НАТО досягла рекордного максимуму в 68%.
- Також опитані заявили, що США важливо мати найсильнішу армію у світі.
Більшість американців залишаються на боці України
Насамперед йдеться про те, що понад 60% громадян США підтримують надання Україні американської зброї для захистку від країни-агресорки Росії.
Опитані чітко дали зрозуміти, що вони виступають за збереження лідерства Штатів на міжнародній арені, однак також США повинні залишатися на правильному боці історії, особливо що стосується російсько-української війни.
Окрім того, наголошується, що 62% респондентів переконані, що Україна має перемогти, а 64% підтримують надання Україні американської зброї.
Варто звернути увагу на те, що це аж 9 пунктів більше, ніж у 2024 році, з двопартійною підтримкою (59% республіканців, 75% демократів).
