У США зафіксували рекордний показник підтримки України

Результати нового соцопитування Інституту Рейгана у Штатах свідчать про те, що в 2025 році американці демонструють рекордно високу підтримку захисту України та виступають за її перемогу у війні над Росією. Йдеться про понад 60% населення країни.

Більшість американців залишаються на боці України

Насамперед йдеться про те, що понад 60% громадян США підтримують надання Україні американської зброї для захистку від країни-агресорки Росії.

Опитані чітко дали зрозуміти, що вони виступають за збереження лідерства Штатів на міжнародній арені, однак також США повинні залишатися на правильному боці історії, особливо що стосується російсько-української війни.

Дані цього року демонструють рекордно високу підтримку захисту України, зростаючу прихильність до НАТО та тверду двопартійну згоду щодо того, що США повинні утримувати найпотужнішу армію у світі. Поширити

Окрім того, наголошується, що 62% респондентів переконані, що Україна має перемогти, а 64% підтримують надання Україні американської зброї.

Варто звернути увагу на те, що це аж 9 пунктів більше, ніж у 2024 році, з двопартійною підтримкою (59% республіканців, 75% демократів).