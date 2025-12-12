"Мы поможем". Трамп дал Украине громкое обещание

Американский лидер Дональд Трамп официально объявил, что намерен присоединиться к обеспечению гарантий безопасности для Украины в рамках потенциального мирного соглашения по завершению российской войны.
Главные тезисы
- Американская сторона согласилась на гарантии безопасности.
- Официальный Вашингтон не установил жесткую дату для заключения мирного соглашения.
США присоединятся к гарантиям безопасности для Украины
Американские журналисты попросили у главы Белого дома прокомментировать взятые на обязательства перед европейскими союзниками по участию в миротворческих силах, воздушную поддержку и разведку.
Дональд Трамп официально подтвердил, что собирается их выполнять.
По его словам, речь идет о соглашении, которое крайне важно для завершения войны.
Как уже упоминалось ранее, еще летом глава Белого дома объявил, что Штаты могут оказать воздушную поддержку в рамках потенциального мирного соглашения для завершения войны.
Как сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, уже прошли переговоры с командой Дональда Трампа по поводу гарантий безопасности для Украины.
Глава государства подчеркнул, что официальный Вашингтон не определял жесткую дату, до которой президент США хочет получить готовую договоренность для прекращения российско-украинской войны.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-