"Мы поможем". Трамп дал Украине громкое обещание

Американский лидер Дональд Трамп официально объявил, что намерен присоединиться к обеспечению гарантий безопасности для Украины в рамках потенциального мирного соглашения по завершению российской войны.

США присоединятся к гарантиям безопасности для Украины

Американские журналисты попросили у главы Белого дома прокомментировать взятые на обязательства перед европейскими союзниками по участию в миротворческих силах, воздушную поддержку и разведку.

Дональд Трамп официально подтвердил, что собирается их выполнять.

По его словам, речь идет о соглашении, которое крайне важно для завершения войны.

Мы поможем обеспечить безопасность, потому что, на мой взгляд, это необходимый фактор для достижения цели. Дональд Трамп Президент США

Как уже упоминалось ранее, еще летом глава Белого дома объявил, что Штаты могут оказать воздушную поддержку в рамках потенциального мирного соглашения для завершения войны.

Как сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, уже прошли переговоры с командой Дональда Трампа по поводу гарантий безопасности для Украины.