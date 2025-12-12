"Ми допоможемо". Трамп дав Україні гучну обіцянку

Американський лідер Дональд Трамп офіційно оголосив, що має намір долучитися до забезпечення безпекових гарантій Україні в межах потенційної мирної угоди щодо завершення російської війни.
Головні тези:
- Американська сторона погодилася на гарантії безпеки.
- Офіційний Вашингтон не встановив жорсткої дати для укладення мирної угоди.
США долучаться до гарантій безпеки для України
Американські журналісти попросили в очільника Білого дому прокоментувати взяті на зобов'язання перед європейськими союзниками щодо участі у миротворчих силах, повітряну підтримку та розвідку.
Дональд Трамп офіційно підтвердив, що збирається їх виконувати.
За його словами, йдеться про "безпекову угоду", яка є вкрай важливою для завершення війни.
Як уже згадувалося раніше, ще влітку очільник Білого дому оголосив, що Штати можуть надати повітряну підтримку у межах потенційної мирної угоди для завершення.
Як повідомив український лідер Володимир Зеленський, уже пройшли переговори з командою Дональда Трампа щодо гарантій безпеки для України.
Глава держави наголосив, що офіційний Вашингтон не визначав жорсткої дати, до якої президент США хоче отримати готову домовленість для припинення російсько-української війни.
