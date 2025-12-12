"Ми допоможемо". Трамп дав Україні гучну обіцянку
"Ми допоможемо". Трамп дав Україні гучну обіцянку

The White House
США долучаться до гарантій безпеки для України

Американський лідер Дональд Трамп офіційно оголосив, що має намір долучитися до забезпечення безпекових гарантій Україні в межах потенційної мирної угоди щодо завершення російської війни.

Головні тези:

  • Американська сторона погодилася на гарантії безпеки.
  • Офіційний Вашингтон не встановив жорсткої дати для укладення мирної угоди.

Американські журналісти попросили в очільника Білого дому прокоментувати взяті на зобов'язання перед європейськими союзниками щодо участі у миротворчих силах, повітряну підтримку та розвідку.

Дональд Трамп офіційно підтвердив, що збирається їх виконувати.

За його словами, йдеться про "безпекову угоду", яка є вкрай важливою для завершення війни.

Ми допоможемо забезпечити безпеку, бо, на мою думку, це необхідний фактор для досягнення мети.

Президент США

Як уже згадувалося раніше, ще влітку очільник Білого дому оголосив, що Штати можуть надати повітряну підтримку у межах потенційної мирної угоди для завершення.

Як повідомив український лідер Володимир Зеленський, уже пройшли переговори з командою Дональда Трампа щодо гарантій безпеки для України.

Глава держави наголосив, що офіційний Вашингтон не визначав жорсткої дати, до якої президент США хоче отримати готову домовленість для припинення російсько-української війни.

