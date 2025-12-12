Зеленський розкрив "компромісне бачення" США щодо Донеччини

Український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що "компромісне бачення" США щодо контролю над нині підконтрольною Україні Донецькою областю полягає у тому, що Сили оборони виходять з території регіону, а російські загарбники туди не заходять.

Зеленський розкрив американське бачення

За словами глави держави, у межах мирних перемовин територіальне питання досі залишається неврегульованим.

Саме тому йому наразі важко спрогнозувати, "як буде наприкінці в документах".

Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Росія хоче отримати всю Донецьку область просто так — і Україна цього "не сприймає".

Американці шукають якийсь формат. Вони обговорювали питання щодо "вільної економічної зони". Американці називають це так, а "рускі" — "демілітаризованою зоною. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, позиція офіційного Києва полягає у тому, щоб Сили оборони України залишалися там, де вони наразі перебувають на лінії зіткнення.

Зеленський також додав, що команда Дональда Трампа бачить та не ігнорує розбіжності у позиціях України та РФ — саме тому пропонує "компроміс".