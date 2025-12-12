Зеленський розкрив "компромісне бачення" США щодо Донеччини
Український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що "компромісне бачення" США щодо контролю над нині підконтрольною Україні Донецькою областю полягає у тому, що Сили оборони виходять з території регіону, а російські загарбники туди не заходять.

Головні тези:

  • Позиція України полягає у тому, що Сили оборони залишаться на лінії зіткнення у Донецькій області.
  • Продовжуючи перемовини, необхідно знайти компромісні рішення.

За словами глави держави, у межах мирних перемовин територіальне питання досі залишається неврегульованим.

Саме тому йому наразі важко спрогнозувати, "як буде наприкінці в документах".

Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Росія хоче отримати всю Донецьку область просто так — і Україна цього "не сприймає".

Американці шукають якийсь формат. Вони обговорювали питання щодо "вільної економічної зони". Американці називають це так, а "рускі" — "демілітаризованою зоною.

За словами глави держави, позиція офіційного Києва полягає у тому, щоб Сили оборони України залишалися там, де вони наразі перебувають на лінії зіткнення.

Зеленський також додав, що команда Дональда Трампа бачить та не ігнорує розбіжності у позиціях України та РФ — саме тому пропонує "компроміс".

Треба продовжувати розмову і пробувати знайти відповіді на всі питання так, щоб все було більш адекватно. Наприклад, відійшли ці на 5 км, ці — теж на 5 км. Якщо одні відійшли на 10 км, то і інші — на 10 км. Також, як це робиться в усіх війнах, повинен бути якийсь моніторинг.

