"Ми всі програємо". Президент Чехії озвучив попередження щодо України
Джерело:  The Sunday Times

Лідер Чехії Петр Павел закликав міжнародну спільноту утриматися від будь-яких поступок на користь Росії у межах мирного процесу для завершення російсько-української війни. На його переконання, це матиме фатальні наслідки для всіх.

Головні тези:

  • Президент Чехії вважає, що світ потрапив у хибну історичну петлю.
  • Якщо тоді проблемою був Гітлер, то зараз це Путін.

Петр Павел вкотре заступився за Україну

Президент Чехії абсолютно переконаний в тому, що потенційна перемога російського диктатора Володимира Путіна в Україні стане поразкою всього Заходу.

Якщо ми дозволимо Росії вийти з цього конфлікту переможницею, ми всі програємо.

Петр Павел

Петр Павел

Президент Чехії

Він також звернув увагу на те, що останні події на міжнародній арені загалом дуже нагадують події 1938 року.

Йдеться про той історичний період, коли країни Європи дали можливість німецькому лідеру Адольфу Гітлеру анексувати Чехословаччину, щоб уникнути світової війни.

На переконання лідера Чехії, цього разу Захід винен не стільки в тому, що зрадив України, скільки в тому, що йому знову не вистачило колективної хоробрості відстоювати свої власні цінності.

Те, що ми робимо зараз, я б не назвав зрадою України. Я б назвав це небажанням — небажанням захищати принципи, які ми всі стверджуємо, що захищаємо, — публічно визнав Павел.

