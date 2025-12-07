Нобелівська лавреатка Матвійчук звернулася до Мерца заради порятунку України

Матвійчук закликає Берлін ухвалити доленосне рішення щодо України

Правозахисниця звертає увагу на те, що світ наразі живе у часи, які перевіряють нас усіх на справжнє лідерство, сміливість і відповідальність.

Окрім того, Матвійчук закликала союзників України не ігнорувати той факт, російським ракетам потрібно менше хвилини, щоб долетіти, наприклад, до школи в Харкові.

Єдиний спосіб запобігти цьому — зупинити ці ракети ще на військовому аеродромі в Росії. Для цього нам потрібні Taurus. Олександра Матвійчук Правозахисниця, голова Центру громадянських свобод, лауреатка Нобелівської премії миру

На цьому тлі вона закликала офіційний Берлін уважно вивчити та проаналізувати помилки, яких країна припустилася у відносинах із Росією.

Ні для кого не секрет, що насамперед йдеться про підкуп німецької еліти для будівництва газогону “Північний потік-2”.

На переконання Матвійчук, до 2022 року Німеччина, як і весь "цивілізований світ" загалом, надто довго дозволяли Путіну робити все, що йому заманеться.