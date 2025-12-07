Нобелівська лавреатка Матвійчук звернулася до Мерца заради порятунку України

Правозахисниця, голова Центру громадянських свобод, лавреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук закликала канцлера ФРН Фрідріха Мерца та владу Німеччини врешті-решт надати Україні крилаті далекобійні ракети Taurus.
Головні тези:
- Правозахисниця підкреслює важливість лідерства та відповідальності у сучасному світі.
- Вона також обурена, що російські воєнні злочини у різних країнах залишаються безкарними.
Матвійчук закликає Берлін ухвалити доленосне рішення щодо України
Правозахисниця звертає увагу на те, що світ наразі живе у часи, які перевіряють нас усіх на справжнє лідерство, сміливість і відповідальність.
Окрім того, Матвійчук закликала союзників України не ігнорувати той факт, російським ракетам потрібно менше хвилини, щоб долетіти, наприклад, до школи в Харкові.
На цьому тлі вона закликала офіційний Берлін уважно вивчити та проаналізувати помилки, яких країна припустилася у відносинах із Росією.
Ні для кого не секрет, що насамперед йдеться про підкуп німецької еліти для будівництва газогону “Північний потік-2”.
На переконання Матвійчук, до 2022 року Німеччина, як і весь "цивілізований світ" загалом, надто довго дозволяли Путіну робити все, що йому заманеться.
Російські воєнні злочини в Чечні, Молдові, Грузії, Малі, Лівії, Сирії — ніхто їх не покарав, — обурюється правозахисниця.
