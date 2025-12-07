Правозащитница, глава Центра гражданских свобод, лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук призвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца и власти Германии в конце концов предоставить Украине крылатые дальнобойные ракеты Taurus.

Матвийчук призывает Берлин принять судьбоносное решение касательно Украины

Правозащитница обращает внимание на то, что мир живет во времена, которые проверяют нас всех на настоящее лидерство, смелость и ответственность.

Кроме того, Матвийчук призвала союзников Украины не игнорировать тот факт, что российским ракетам нужно меньше минуты, чтобы долететь, например, до школы в Харькове.

Единственный способ предотвратить это — остановить эти ракеты еще на военном аэродроме в России. Для этого нам нужен Taurus. Александра Матвийчук Правозащитница, глава Центра гражданских свобод, лауреат Нобелевской премии мира

На этом фоне она призвала официальный Берлин внимательно изучить и проанализировать ошибки, допущенные страной в отношениях с Россией.

Ни для кого не секрет, что, прежде всего, речь идет о подкупе немецкой элиты для строительства газопровода "Северный поток-2".

По убеждению Матвийчук, до 2022 года Германия, как и весь "цивилизованный мир" в целом, слишком долго позволяли Путину делать все, что ему вздумается.