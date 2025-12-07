Нобелевская лавреатка Матвийчук обратилась к Мерцу ради спасения Украины
Нобелевская лавреатка Матвийчук обратилась к Мерцу ради спасения Украины

Матвийчук призывает Берлин принять судьбоносное решение касательно Украины
Источник:  RND

Правозащитница, глава Центра гражданских свобод, лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук призвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца и власти Германии в конце концов предоставить Украине крылатые дальнобойные ракеты Taurus.

Главные тезисы

  • Правозащитница подчеркивает важность лидерства и ответственности в современном мире.
  • Она также возмущена тем, что российские военные преступления в разных странах остаются безнаказанными.

Матвийчук призывает Берлин принять судьбоносное решение касательно Украины

Правозащитница обращает внимание на то, что мир живет во времена, которые проверяют нас всех на настоящее лидерство, смелость и ответственность.

Кроме того, Матвийчук призвала союзников Украины не игнорировать тот факт, что российским ракетам нужно меньше минуты, чтобы долететь, например, до школы в Харькове.

Единственный способ предотвратить это — остановить эти ракеты еще на военном аэродроме в России. Для этого нам нужен Taurus.

Александра Матвийчук

Александра Матвийчук

Правозащитница, глава Центра гражданских свобод, лауреат Нобелевской премии мира

На этом фоне она призвала официальный Берлин внимательно изучить и проанализировать ошибки, допущенные страной в отношениях с Россией.

Ни для кого не секрет, что, прежде всего, речь идет о подкупе немецкой элиты для строительства газопровода "Северный поток-2".

По убеждению Матвийчук, до 2022 года Германия, как и весь "цивилизованный мир" в целом, слишком долго позволяли Путину делать все, что ему вздумается.

Российские военные преступления в Чечне, Молдове, Грузии, Мали, Ливии, Сирии — никто их не наказал, — возмущается правозащитница.

