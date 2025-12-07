Правозащитница, глава Центра гражданских свобод, лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук призвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца и власти Германии в конце концов предоставить Украине крылатые дальнобойные ракеты Taurus.
Главные тезисы
- Правозащитница подчеркивает важность лидерства и ответственности в современном мире.
- Она также возмущена тем, что российские военные преступления в разных странах остаются безнаказанными.
Матвийчук призывает Берлин принять судьбоносное решение касательно Украины
Правозащитница обращает внимание на то, что мир живет во времена, которые проверяют нас всех на настоящее лидерство, смелость и ответственность.
Кроме того, Матвийчук призвала союзников Украины не игнорировать тот факт, что российским ракетам нужно меньше минуты, чтобы долететь, например, до школы в Харькове.
На этом фоне она призвала официальный Берлин внимательно изучить и проанализировать ошибки, допущенные страной в отношениях с Россией.
Ни для кого не секрет, что, прежде всего, речь идет о подкупе немецкой элиты для строительства газопровода "Северный поток-2".
По убеждению Матвийчук, до 2022 года Германия, как и весь "цивилизованный мир" в целом, слишком долго позволяли Путину делать все, что ему вздумается.
Российские военные преступления в Чечне, Молдове, Грузии, Мали, Ливии, Сирии — никто их не наказал, — возмущается правозащитница.
