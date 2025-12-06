Россия уничтожила защитный экран Чернобыльской АЭС
Россия уничтожила защитный экран Чернобыльской АЭС

Что известно о ситуации на ЧАЭС
Читати українською
Источник:  Reuters

Ядерная инспекция ООН официально подтвердила, что защитный экран Чернобыльской АЭС, построенный для удержания радиоактивных материалов от крушения 1986 года, больше не может выполнять свою главную функцию безопасности после атаки российского дрона.

Главные тезисы

  • Атака России не привела к утечке радиации, однако спровоцировала другие проблемы.
  • МАГАТЭ призывает Украину к всеобъемлющему восстановлению защиты ЧАЭС.

Что известно о ситуации на ЧАЭС

Новая серьезная была обнаружена во время инспекции стальной защитной конструкции станции — она была повреждена вследствие удара российского дрона в феврале 2025 года.

С заявлением по этому поводу выступил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, инспекционная миссия подтвердила, что (защитная конструкция) окончательно потеряла свои основные функции безопасности.

Что важно понимать, прежде всего, речь идет о способности удерживать радиоактивные материалы.

Несмотря на это, не зафиксировано постоянное повреждение ее несущих конструкций или систем мониторинга.

Гросси обратил внимание на то, что ремонтные работы уже были проведены, однако всеобъемлющее восстановление остается необходимым для предотвращения дальнейшего ухудшения состояния и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности.

14 февраля ООН сообщила, что, по словам украинских властей, беспилотник со взрывной боеголовкой попал в станцию, повлек за собой пожар и повредив защитное покрытие вокруг четвертого реактора, который был уничтожен во время катастрофы 1986 года.

