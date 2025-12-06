ЗАЭС погрузилась в тотальный блекаут

6 декабря генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси официально подтвердил, что минувшей ночью Запорожская АЭС временно потеряла все внешнее питание. По его словам, это уже 11 тотальный блекаут за весь период полномасштабного вторжения России в Украину.

Ситуация на ЗАЭС — что известно

Генеральный директор МАГАТЭ обращает внимание международного сообщества на то, что Запорожская АЭС снова подключилась к линии электропередач 330 кВ после получасового перебоя.

Несмотря на это, важно понимать, линия 750 кВ все еще была отключена.

Ukraine’s ZNPP temporarily lost all off-site power overnight, 11th time during military conflict, IAEA DG @rafaelmgrossi said.

ZNPP reconnected to 330 kV power line after half hour outage, but 750 kV line still disconnected. — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) December 6, 2025

Следует также отметить, что 6 декабря страна-агрессорка Россия снова массированно атаковала энергетику в разных регионах Украины.

В этот раз враг серьезно повредил оборудование теплоэлектростанций.

На фоне последней атаки РФ объем прогнозируемых мер по ограничению потребления вынужденно был увеличен.

Обесточение сейчас фиксируют сразу в 8 областях Украины.