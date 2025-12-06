ЗАЕС занурилася в тотальний блекаут

6 грудня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі офіційно підтвердив, що минулої ночі Запорізька АЕС тимчасово втратила все зовнішнє живлення. За його словами, це вже 11 тотальний блекаут за весь період повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ситуація на ЗАЕС — що наразі відомо

Генеральний директор МАГАТЕ звертає увагу міжнародної спільноти на те, що Запорізька АЕС знову підключилася до лінії електропередач 330 кВ після півгодинного перебою.

Попри це, що важливо розуміти, лінія 750 кВ все ще була відключена.

Ukraine’s ZNPP temporarily lost all off-site power overnight, 11th time during military conflict, IAEA DG @rafaelmgrossi said.

ZNPP reconnected to 330 kV power line after half hour outage, but 750 kV line still disconnected. — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) December 6, 2025

Варто також зазначити, що 6 грудня країна-агресорка Росія знову масовано атакувала енергетику у різних регіонах України.

Цього разу ворог серйозно пошкодив обладнання теплоелектростанцій.

На тлі останньої атаки РФ обсяг прогнозованих заходів обмеження споживання вимушено був збільшений.

Знеструмлення наразі фіксують одразу в 8 областях України.