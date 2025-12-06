ЗАЕС занурилася в тотальний блекаут
Україна
Дата публікації

ЗАЕС занурилася в тотальний блекаут

Ситуація на ЗАЕС - що наразі відомо
Read in English
Джерело:  МАГАТЕ

6 грудня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі офіційно підтвердив, що минулої ночі Запорізька АЕС тимчасово втратила все зовнішнє живлення. За його словами, це вже 11 тотальний блекаут за весь період повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Головні тези:

  • ЗАЕС знову підключилася до лінії електропередач 330 кВ після півгодинного перебою.
  • Росія ігнорує всі вимоги світу щодо повернення станції під контроль України.

Ситуація на ЗАЕС — що наразі відомо

Генеральний директор МАГАТЕ звертає увагу міжнародної спільноти на те, що Запорізька АЕС знову підключилася до лінії електропередач 330 кВ після півгодинного перебою.

Попри це, що важливо розуміти, лінія 750 кВ все ще була відключена.

Українська ЗАЕС тимчасово втратила всю зовнішню електроенергію вночі — це вже 11-й раз за час військового конфлікту, повідомив генеральний директор МАГАТЕ. ЗАЕС знову підключилася до лінії електропередач 330 кВ після півгодинного перебою, але лінія 750 кВ все ще була відключена, — йдеться в офіційній заяві.

Варто також зазначити, що 6 грудня країна-агресорка Росія знову масовано атакувала енергетику у різних регіонах України.

Цього разу ворог серйозно пошкодив обладнання теплоелектростанцій.

На тлі останньої атаки РФ обсяг прогнозованих заходів обмеження споживання вимушено був збільшений.

Знеструмлення наразі фіксують одразу в 8 областях України.

