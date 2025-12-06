Украина эпично "поздравила" Россию с Днем ВСУ — видео

6 декабря, в Дне Вооруженных сил Украины, страна-агрессорка Россия также не осталась без "подарков". Генштаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны нанесли по врагу несколько успешных ударов.

Украина продолжает уничтожать силы России

Генштаб ВСУ отмечает, что ночью 6 декабря подразделения украинских войск совершили успешную атаку на инфраструктуру Рязанского нефтеперерабатывающего завода на территории РФ.

Силы обороны не только смогли попасть в цель, но также поразить установки низкотемпературной изомеризации.

Рязанский НПЗ, с проектной мощностью 17.1 млн тонн нефти в год, входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Производит бензины А-92/95/98/100, реактивное горючее, дизель и т.д. Задействован в обеспечении вооруженных сил российской оккупантов. Поделиться

Более того, указано, что ради сокращения наступательных способностей врага Украина осуществила мощную атаку на Алчевский металлургический комбинат.

Что важно понимать, он находится на временно оккупированной территории Луганской области.

Речь идет о предприятии, которое активно занимается производством комплектующих (корпусов) для снарядов по заказу Минобороны РФ.