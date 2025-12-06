10.22.24. Партизаны распространяют тайный шифр на оккупированных территориях Украины

6 декабря вся страна отмечает День Вооруженных сил Украины — даже та ее часть, которая временно находится под российской оккупацией. Партизаны и активисты придумали необычный способ поздравить ВСУ и почтить их подвиг.
Главные тезисы
- 10.22.24 - В.С.У.
- Шифр тех, кто ждет украинскую армию.
На ВОТ Украины также поздравляют ВСУ с праздником
Важную акцию провело движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Жовта стрічка".
Что важно понимать, к ней присоединились жители более 60 временно оккупированных городов Украины.
Первыми были опубликованы фотографии из Донецкой области и Луганщины, а именно: из Донецка, Макеевки, Ждановки, Луганска, Северодонецка, Мариуполя и Горловки.
Послание простое: 10.22.24. 10 — буква алфавита. 22 — буква алфавита. 24 — буква алфавита. Вместе они слагают простое и полное надежды слово — ВСУ.
