10.22.24. Партизаны распространяют тайный шифр на оккупированных территориях Украины

6 декабря вся страна отмечает День Вооруженных сил Украины — даже та ее часть, которая временно находится под российской оккупацией. Партизаны и активисты придумали необычный способ поздравить ВСУ и почтить их подвиг.

На ВОТ Украины также поздравляют ВСУ с праздником

Важную акцию провело движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Жовта стрічка".

Сегодня — День Вооруженных Сил Украины! И сегодня жители временно оккупированных территорий провели одну из самых масштабных акций в честь украинских воинов, — сказано в сообщении. Поделиться

Что важно понимать, к ней присоединились жители более 60 временно оккупированных городов Украины.

Первыми были опубликованы фотографии из Донецкой области и Луганщины, а именно: из Донецка, Макеевки, Ждановки, Луганска, Северодонецка, Мариуполя и Горловки.

Послание простое: 10.22.24. 10 — буква алфавита. 22 — буква алфавита. 24 — буква алфавита. Вместе они слагают простое и полное надежды слово — ВСУ.