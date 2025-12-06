10.22.24. Партизани поширюють таємний шифр на окупованих територіях України
Україна
10.22.24. Партизани поширюють таємний шифр на окупованих територіях України

На ТОТ України також вітають ЗСУ зі святом
Джерело:  Жовта Стрічка

6 грудня вся країна святкує День Збройних сил України — навіть та її частина, яка тимчасово знаходиться під російською окупацією. Партизани та активісти вигадали незвичний спосіб привітати ЗСУ та вшанувати їхній подвиг.

Головні тези:

  • 10.22.24 — З.С.У.
  • Шифр тих, хто чекає на українську армію.

Важливу акцію провів рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України “Жовта стрічка”.

Сьогодні — День Збройних Сил України! І сьогодні жителі тимчасово окупованих територій провели одну з наймасштабніших акцій на честь українських воїнів, — йдеться в повідомленні.

Що важливо розуміти, до неї долучилися мешканці понад 60 тимчасово окупованих міст України.

Першими були опубліковані світлини з Донеччини та Луганщини, а саме: з Донецька, Макіївки, Жданівки, Луганська, Сіверськодонецька, Маріуполя та Горлівки.

Послання просте: 10.22.24. 10 — літера алфавіту. 22 — літера алфавіту. 24 — літера алфавіту. Разом вони складають просте й сповнене надії слово — ЗСУ.

Сьогодні рух Жовта Стрічка" хоче сказати Збройним Силам України головні слова, якими живуть українці в окупації: ДЯКУЄМО ВАМ, ВІРИМО В ВАС, ЧЕКАЄМО ВАС! ГЕРОЯМ — СЛАВА! — йдеться в заяві партизанів та активістів.

