10.22.24. Партизани поширюють таємний шифр на окупованих територіях України

6 грудня вся країна святкує День Збройних сил України — навіть та її частина, яка тимчасово знаходиться під російською окупацією. Партизани та активісти вигадали незвичний спосіб привітати ЗСУ та вшанувати їхній подвиг.
Головні тези:
- 10.22.24 — З.С.У.
- Шифр тих, хто чекає на українську армію.
На ТОТ України також вітають ЗСУ зі святом
Важливу акцію провів рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України “Жовта стрічка”.
Що важливо розуміти, до неї долучилися мешканці понад 60 тимчасово окупованих міст України.
Першими були опубліковані світлини з Донеччини та Луганщини, а саме: з Донецька, Макіївки, Жданівки, Луганська, Сіверськодонецька, Маріуполя та Горлівки.
Послання просте: 10.22.24. 10 — літера алфавіту. 22 — літера алфавіту. 24 — літера алфавіту. Разом вони складають просте й сповнене надії слово — ЗСУ.
