Україна епічно "привітала" Росію з Днем ЗСУ — відео

6 грудня, у Дені Збройних сил України, країна-агресорка Росія також не залишилася без “подарунків”. Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони завдали по ворогу низку успішних ударів.
Головні тези:
- Цього разу повідомляється про ураження одразу двох важливих військових цілей противника.
- Результати ударів наразі уточнюються та будуть оголошені пізніше.
Україна продовжує знищувати сили Росії
Генштаб ЗСУ наголошує, що вночі 6 грудня підрозділи українських військ здійснили успішну атаку на інфраструктуру Рязанського нафтопереробного заводу на території РФ.
Сили оборони не лише змогли влучити у ціль, а й також уразити установки низькотемпературної ізомеризації.
Ба більше, наголошується, що задля скорочення наступальних спроможностей ворога Україна здійснила потужну атаку на Алчевський металургійний комбінат.
Що важливо розуміти, він знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області.
Йдеться про підприємство, яке активно займається виробництвом комплектуючих (корпусів) для снарядів на замовлення Міноборони РФ.
