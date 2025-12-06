Спецназовцы ГУР уничтожили российский ЗРК "Бук" на ТОТ — видео

"Призраки" ГУР уничтожили вражеский "Бук" - эксклюзивное видео праздничного удара в Запорожской области.
Главные тезисы
- Спецназовцы ГУР уничтожили российский ЗРК “Бук-М3” во время Дня Вооруженных Сил Украины.
- Эксклюзивное видео праздничного удара показывает успешный результат борьбы украинских военных с вражеской системой ПВО.
- Мастера спецподразделения “Призраки” нанесли точный удар по враждебному захватчикам комплексу “Бук-М3” на территории Запорожской области.
ГУР сожгло вражеский "Бук" на ТОТ Запорожской области
6 декабря по случаю Дня Вооруженных Сил Украины мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" выследили и нанесли успешный удар по враждебному зенитно-ракетному комплексу "Бук-М3".
Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине!
