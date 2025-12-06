Спецназовцы ГУР уничтожили российский ЗРК "Бук" на ТОТ — видео
Спецназовцы ГУР уничтожили российский ЗРК "Бук" на ТОТ — видео

ГУР
Бук
"Призраки" ГУР уничтожили вражеский "Бук" - эксклюзивное видео праздничного удара в Запорожской области.

Главные тезисы

  • Спецназовцы ГУР уничтожили российский ЗРК “Бук-М3” во время Дня Вооруженных Сил Украины.
  • Эксклюзивное видео праздничного удара показывает успешный результат борьбы украинских военных с вражеской системой ПВО.
  • Мастера спецподразделения “Призраки” нанесли точный удар по враждебному захватчикам комплексу “Бук-М3” на территории Запорожской области.

ГУР сожгло вражеский "Бук" на ТОТ Запорожской области

6 декабря по случаю Дня Вооруженных Сил Украины мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" выследили и нанесли успешный удар по враждебному зенитно-ракетному комплексу "Бук-М3".

Очередную дорогостоящую систему ПВО российских захватчиков сожгли на временно оккупированной территории Запорожской области вблизи населенного пункта Святотроицкое.

Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине!

