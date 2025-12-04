У ГУР показали видео уничтожения партизанами железнодорожной инфраструктуры РФ на ТОТ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

У ГУР показали видео уничтожения партизанами железнодорожной инфраструктуры РФ на ТОТ

ГУР
партизаны
Читати українською

Партизаны провели шесть успешных операций в разных регионах России и на временно захваченных территориях Украины по уничтожению железнодорожной инфраструктуры врага.

Главные тезисы

  • Партизаны успешно провели шесть операций на уничтожение железнодорожной инфраструктуры врага на разных территориях.
  • Уничтожение локомотивов и реле серьезно затрудняет перевозку техники и боеприпасов для российской армии.

Партизаны на ТОТ уничтожают железные дороги

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило в Фейсбуке и обнародовало видео боевой работы.

Движение сопротивления кремлевскому режиму продолжает методически уничтожать транспортную инфраструктуру по всей территории государства-агрессора. Только за последние недели — шесть успешных операций в разных регионах России и на временно захваченных территориях Украины.

Как отметили в ГУР, каждый сожженный локомотив или релейный шкаф — это дни и недели задержки эшелонов с техникой и боеприпасами для российской армии.

От Дальнего Востока до Кавказа пламя постепенно охватывает всю территорию врага, а сопротивление преступной войне против Украины внутри России.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У ГУР показали эксклюзивные кадры уничтожения оккупантов РФ в Запорожской области
ГУР
ГУР
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР показало, как мстит кадыровцам под Бердянском — видео
ГУР
Новая операция ГУР на ТОТ — первые подробности
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР и партизаны совершили дерзкую диверсию в Бердянске — видео
ГУР
бавовна

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?