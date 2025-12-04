У ГУР показали видео уничтожения партизанами железнодорожной инфраструктуры РФ на ТОТ

Партизаны провели шесть успешных операций в разных регионах России и на временно захваченных территориях Украины по уничтожению железнодорожной инфраструктуры врага.

Партизаны на ТОТ уничтожают железные дороги

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило в Фейсбуке и обнародовало видео боевой работы.

Движение сопротивления кремлевскому режиму продолжает методически уничтожать транспортную инфраструктуру по всей территории государства-агрессора. Только за последние недели — шесть успешных операций в разных регионах России и на временно захваченных территориях Украины. Поделиться

Как отметили в ГУР, каждый сожженный локомотив или релейный шкаф — это дни и недели задержки эшелонов с техникой и боеприпасами для российской армии.