У ГУР показали видео уничтожения партизанами железнодорожной инфраструктуры РФ на ТОТ

Партизаны провели шесть успешных операций в разных регионах России и на временно захваченных территориях Украины по уничтожению железнодорожной инфраструктуры врага.
Главные тезисы
- Партизаны успешно провели шесть операций на уничтожение железнодорожной инфраструктуры врага на разных территориях.
- Уничтожение локомотивов и реле серьезно затрудняет перевозку техники и боеприпасов для российской армии.
Партизаны на ТОТ уничтожают железные дороги
Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило в Фейсбуке и обнародовало видео боевой работы.
Как отметили в ГУР, каждый сожженный локомотив или релейный шкаф — это дни и недели задержки эшелонов с техникой и боеприпасами для российской армии.
