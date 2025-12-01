ГУР и партизаны совершили дерзкую диверсию в Бердянске — видео

Девять захватчиков, вражеский "Тигр" и два пикапа - в результате ГУРкота в Бердянске россияне понесли потери. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.
Главные тезисы
- В результате диверсии в Бердянске группировка ГУР и партизанов уничтожила пять врагов и повредила технику российских захватчиков.
- Успешная операция проведена в 22:20 по киевскому времени, когда российские оккупанты собрались на въезде в город.
- Росгвардия понесла значительные потери, включая пять захватчиков и два вражеских пикапа, а также бронеавтомобиль “Тигр”.
ГУР и партизаны взорвали росгвардейцев в Бердянске
19 ноября в 22:20 по киевскому времени на въезде во временно оккупированный Бердянск на Запорожье под пропагандистским билбордом скопились российские захватчики — их неторопливый разговор прервал мощный взрыв.
В результате успешной операции ГУР МО Украины и Движения сопротивления российской оккупации московиты понесли потери среди личного состава и техники:
уничтожены пять захватчиков из так называемой "росгвардии",
еще четверо — тяжелые "300";
повреждены два вражеских пикапа и бронеавтомобиль "тигр".
ГУРкот в Бердянске поднял переполох — на место уничтожения российских оккупантов нагнали быстрые и пожарные автомобили.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-