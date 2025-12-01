ГУР и партизаны совершили дерзкую диверсию в Бердянске — видео
ГУР и партизаны совершили дерзкую диверсию в Бердянске — видео

Девять захватчиков, вражеский "Тигр" и два пикапа - в результате ГУРкота в Бердянске россияне понесли потери. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Главные тезисы

  • В результате диверсии в Бердянске группировка ГУР и партизанов уничтожила пять врагов и повредила технику российских захватчиков.
  • Успешная операция проведена в 22:20 по киевскому времени, когда российские оккупанты собрались на въезде в город.
  • Росгвардия понесла значительные потери, включая пять захватчиков и два вражеских пикапа, а также бронеавтомобиль “Тигр”.

ГУР и партизаны взорвали росгвардейцев в Бердянске

19 ноября в 22:20 по киевскому времени на въезде во временно оккупированный Бердянск на Запорожье под пропагандистским билбордом скопились российские захватчики — их неторопливый разговор прервал мощный взрыв.

В результате успешной операции ГУР МО Украины и Движения сопротивления российской оккупации московиты понесли потери среди личного состава и техники:

  • уничтожены пять захватчиков из так называемой "росгвардии",

  • еще четверо — тяжелые "300";

  • повреждены два вражеских пикапа и бронеавтомобиль "тигр".

ГУРкот в Бердянске поднял переполох — на место уничтожения российских оккупантов нагнали быстрые и пожарные автомобили.

ГУР МО Украины напоминает: за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет должное возмездие.

