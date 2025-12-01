ГУР і партизани здійснили зухвалу диверсію у Бердянську — відео

Дев’ятеро загарбників, ворожий “Тигр” і два пікапи — внаслідок ГУРкоту в Бердянську росіяни зазнали втрат. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.
Головні тези:
- Головне управління розвідки сповістило про успішну операцію ГУР та Руху опору в Бердянську.
- Дев'ятеро загарбників зазнали втрат через вибух і підрив росгвардійців.
- В результаті диверсії було знищено п'ятьох ворогів та пошкоджено техніку.
ГУР і партизани підірвали росгвардійців у Бердянську
19 листопада о 22:20 за київським часом на в’їзді до тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі під пропагандистським білбордом скупчилися російські загарбники — їхню неквапливу розмову перервав потужний вибух.
Унаслідок успішної операції ГУР МО України та Руху опору російській окупації московити зазнали втрат серед особового складу та техніки:
знищено п’ятьох загарбників із так званої “росґвардії”,
ще четверо — важкі “300”;
пошкоджено два ворожі пікапи та бронеавтомобіль “тіґр”.
ГУРкіт у Бердянську зчинив переполох — на місце знищення російських окупантів нагнали швидкі та пожежні автівки.
