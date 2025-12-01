ГУР і партизани здійснили зухвалу диверсію у Бердянську — відео

Дев’ятеро загарбників, ворожий “Тигр” і два пікапи — внаслідок ГУРкоту в Бердянську росіяни зазнали втрат. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

ГУР і партизани підірвали росгвардійців у Бердянську

19 листопада о 22:20 за київським часом на в’їзді до тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі під пропагандистським білбордом скупчилися російські загарбники — їхню неквапливу розмову перервав потужний вибух.

Унаслідок успішної операції ГУР МО України та Руху опору російській окупації московити зазнали втрат серед особового складу та техніки:

знищено п’ятьох загарбників із так званої “росґвардії”,

ще четверо — важкі “300”;

пошкоджено два ворожі пікапи та бронеавтомобіль “тіґр”.

ГУРкіт у Бердянську зчинив переполох — на місце знищення російських окупантів нагнали швидкі та пожежні автівки.