ГУР і партизани здійснили зухвалу диверсію у Бердянську — відео
Категорія
Події
Дата публікації

ГУР і партизани здійснили зухвалу диверсію у Бердянську — відео

ГУР
вогонь
Read in English

Дев’ятеро загарбників, ворожий “Тигр” і два пікапи — внаслідок ГУРкоту в Бердянську росіяни зазнали втрат. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

Головні тези:

  • Головне управління розвідки сповістило про успішну операцію ГУР та Руху опору в Бердянську.
  • Дев'ятеро загарбників зазнали втрат через вибух і підрив росгвардійців.
  • В результаті диверсії було знищено п'ятьох ворогів та пошкоджено техніку.

ГУР і партизани підірвали росгвардійців у Бердянську

19 листопада о 22:20 за київським часом на в’їзді до тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі під пропагандистським білбордом скупчилися російські загарбники — їхню неквапливу розмову перервав потужний вибух.

Унаслідок успішної операції ГУР МО України та Руху опору російській окупації московити зазнали втрат серед особового складу та техніки:

  • знищено п’ятьох загарбників із так званої “росґвардії”,

  • ще четверо — важкі “300”;

  • пошкоджено два ворожі пікапи та бронеавтомобіль “тіґр”.

ГУРкіт у Бердянську зчинив переполох — на місце знищення російських окупантів нагнали швидкі та пожежні автівки.

ГУР МО України нагадує: за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде належна відплата.

Нова операція ГУР на ТОТ - перші подробиці

