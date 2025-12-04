У ГУР показали відео знищення партизанами залізничної інфраструктури РФ на ТОТ

Партизани провели шість успішних операцій у різних регіонах Росії й на тимчасово захоплених територіях України зі знищення залізничної інфраструктури ворога.

Партизани на ТОТ нищать залізниці — відео

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Фейсбуці та оприлюднило відео бойової роботи.

Рух спротиву кремлівському режиму продовжує методично знищувати транспортну інфраструктуру по всій території держави-агресора. Лише за останні тижні — шість успішних операцій у різних регіонах Росії та на тимчасово захоплених територіях України.

Як зазначили в ГУР, кожен спалений локомотив чи релейна шафа — це дні та тижні затримки ешелонів з технікою та боєприпасами для російської армії.