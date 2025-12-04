У ГУР показали відео знищення партизанами залізничної інфраструктури РФ на ТОТ

Партизани провели шість успішних операцій у різних регіонах Росії й на тимчасово захоплених територіях України зі знищення залізничної інфраструктури ворога.
Головні тези:
- Партизани провели шість успішних операцій у різних регіонах Росії й на тимчасово захоплених територіях України зі знищення залізничної інфраструктури ворога.
- Знищення локомотивів та реле значно ускладнює процес перевезення техніки та боєприпасів для російської армії.
- Рух спротиву продовжує йти з Далекого Сходу до Кавказу, охоплюючи всю територію РФ та підтримуючи Україну в боротьбі проти загрози.
Партизани на ТОТ нищать залізниці — відео
Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Фейсбуці та оприлюднило відео бойової роботи.
Як зазначили в ГУР, кожен спалений локомотив чи релейна шафа — це дні та тижні затримки ешелонів з технікою та боєприпасами для російської армії.
