У ГУР показали відео знищення партизанами залізничної інфраструктури РФ на ТОТ
У ГУР показали відео знищення партизанами залізничної інфраструктури РФ на ТОТ

Партизани провели шість успішних операцій у різних регіонах Росії й на тимчасово захоплених територіях України зі знищення залізничної інфраструктури ворога.

Головні тези:

  • Партизани провели шість успішних операцій у різних регіонах Росії й на тимчасово захоплених територіях України зі знищення залізничної інфраструктури ворога.
  • Знищення локомотивів та реле значно ускладнює процес перевезення техніки та боєприпасів для російської армії.
  • Рух спротиву продовжує йти з Далекого Сходу до Кавказу, охоплюючи всю територію РФ та підтримуючи Україну в боротьбі проти загрози.

Партизани на ТОТ нищать залізниці — відео

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Фейсбуці та оприлюднило відео бойової роботи.

Рух спротиву кремлівському режиму продовжує методично знищувати транспортну інфраструктуру по всій території держави-агресора. Лише за останні тижні — шість успішних операцій у різних регіонах Росії та на тимчасово захоплених територіях України.

Як зазначили в ГУР, кожен спалений локомотив чи релейна шафа — це дні та тижні затримки ешелонів з технікою та боєприпасами для російської армії.

Від Далекого Сходу до Кавказу — полум'я поступово охоплює всю територію ворога, а спротив злочинній війні проти України всередині Росії.

