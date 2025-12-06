Спецпризначенці ГУР знищили російський ЗРК "Бук" на ТОТ — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Спецпризначенці ГУР знищили російський ЗРК "Бук" на ТОТ — відео

ГУР
Бук
Read in English

“Примари” ГУР знищили ворожий “Бук” ― ексклюзивне відео святкового удару у Запорізькій області.

Головні тези:

  • Спецпризначенці ГУР знищили російський ЗРК “Бук” на ТОТ під час Дня Збройних Сил України.
  • Спецпідрозділ “Примари” завдав успішного удару по ворожій системі ППО “Бук-М3”.
  • Відео святкового удару показує ефективність дій українських військових у боротьбі з загарбниками.

ГУР спалило ворожий “Бук” на ТОТ Запорізької області

6 грудня з нагоди Дня Збройних Сил України майстри спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” вистежили та завдали успішного удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу “Бук-М3”.

Чергову дороговартісну систему ППО російських загарбників спалили на тимчасово окупованій території Запорізької області поблизу населеного пункту Святотроїцьке.

Збройна боротьба триває! Слава Україні!

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У ГУР показали відео знищення партизанами залізничної інфраструктури РФ на ТОТ
ГУР
залізниця
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Спецпризначенці ГУР уразили російський винищувач МіГ-29 у Криму — відео
ГУР
МіГ-29
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Бомбардувальник та логістика". ГУР знищило 8 ворожих цілей у Криму — відео
ГУР
ГУР

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?