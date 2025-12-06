Спецпризначенці ГУР знищили російський ЗРК "Бук" на ТОТ — відео

“Примари” ГУР знищили ворожий “Бук” ― ексклюзивне відео святкового удару у Запорізькій області.
Головні тези:
- Спецпризначенці ГУР знищили російський ЗРК “Бук” на ТОТ під час Дня Збройних Сил України.
- Спецпідрозділ “Примари” завдав успішного удару по ворожій системі ППО “Бук-М3”.
- Відео святкового удару показує ефективність дій українських військових у боротьбі з загарбниками.
ГУР спалило ворожий “Бук” на ТОТ Запорізької області
6 грудня з нагоди Дня Збройних Сил України майстри спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” вистежили та завдали успішного удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу “Бук-М3”.
Збройна боротьба триває! Слава Україні!
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-