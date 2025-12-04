Спецпризначенці ГУР уразили російський винищувач МіГ-29 у Криму — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Спецпризначенці ГУР уразили російський винищувач МіГ-29 у Криму — відео

ГУР
МіГ-29
Read in English

Воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України “Примари“ уразили у тимчасово окупованому Криму російський винищувач МіГ-29.

Головні тези:

  • Спецпідрозділ ГУР "Примари" успішно уразив російський винищувач МіГ-29 у Криму.
  • Операція відбулася на аеродромі "Кача" в Криму, де було також пошкоджене радіолокаційне обладнання РФ.
  • Спецпідрозділи ГУР продовжують послаблювати систему протиповітряної оборони росіян над тимчасово окупованим півостровом.

“Бавовна” у Криму: ГУР уразило російський винищувач

ГУР оприлюднило відповідне відео.

4 грудня на території військового аеродрому “Кача” в Криму “Примари” уразили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29.

Цієї ж ночі під удар “Примар” потрапив аеродромний радіолокаційний комплекс “Іртиш” поблизу тимчасово окупованого Сімферополя.

Спецпідрозділи ГУР продовжують системно послаблювати систему протиповітряної оборони московитів над тимчасово окупованим півостровом, знищуючи радари, зенітні комплекси, а відтепер — і винищувальну авіацію зс рф.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР показало, як карає кадировців під Бердянськом — відео
ГУР
Нова операція ГУР на ТОТ - перші подробиці
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР і партизани здійснили зухвалу диверсію у Бердянську — відео
ГУР
вогонь
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У ГУР показали відео знищення партизанами залізничної інфраструктури РФ на ТОТ
ГУР
залізниця

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?