Спецпризначенці ГУР уразили російський винищувач МіГ-29 у Криму — відео

Воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України “Примари“ уразили у тимчасово окупованому Криму російський винищувач МіГ-29.
Головні тези:
- Спецпідрозділ ГУР "Примари" успішно уразив російський винищувач МіГ-29 у Криму.
- Операція відбулася на аеродромі "Кача" в Криму, де було також пошкоджене радіолокаційне обладнання РФ.
- Спецпідрозділи ГУР продовжують послаблювати систему протиповітряної оборони росіян над тимчасово окупованим півостровом.
“Бавовна” у Криму: ГУР уразило російський винищувач
ГУР оприлюднило відповідне відео.
4 грудня на території військового аеродрому “Кача” в Криму “Примари” уразили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29.
Цієї ж ночі під удар “Примар” потрапив аеродромний радіолокаційний комплекс “Іртиш” поблизу тимчасово окупованого Сімферополя.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-