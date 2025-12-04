Спецназовцы ГУР поразили российский истребитель МиГ-29 в Крыму — видео
Спецназовцы ГУР поразили российский истребитель МиГ-29 в Крыму — видео

ГУР
МиГ-29
Read in English
Читати українською

Воины спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины "Призраки" поразили во временно оккупированном Крыму российский истребитель МиГ-29.

Главные тезисы

  • Спецподразделение ГУР “Призраки” нанесло удар по российскому истребителю МиГ-29 на аэродроме “Кача” в Крыму.
  • Операция в Крыму также повредила радиолокационное оборудование РФ, ослабляя систему противовоздушной обороны России.
  • Украинские спецподразделения продолжают последовательно ослаблять воздушную оборону России над временно оккупированным полуостровом.

"Бавовна" в Крыму: ГУР поразило российский истребитель

ГУР обнародовало соответствующее видео.

4 декабря на территории военного аэродрома "Кача" в Крыму "Призраки" поразили российский многоцелевой истребитель МиГ-29.

Этой же ночью под удар "Призрак" попал аэродромный радиолокационный комплекс "Иртыш" вблизи временно оккупированного Симферополя.

Спецподразделения ГУР продолжают системно ослаблять систему противовоздушной обороны московитов над временно оккупированным полуостровом, уничтожая радары, зенитные комплексы, а теперь — и истребительную авиацию России.

