Спецназовцы ГУР поразили российский истребитель МиГ-29 в Крыму — видео

Воины спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины "Призраки" поразили во временно оккупированном Крыму российский истребитель МиГ-29.
Главные тезисы
- Спецподразделение ГУР “Призраки” нанесло удар по российскому истребителю МиГ-29 на аэродроме “Кача” в Крыму.
- Операция в Крыму также повредила радиолокационное оборудование РФ, ослабляя систему противовоздушной обороны России.
- Украинские спецподразделения продолжают последовательно ослаблять воздушную оборону России над временно оккупированным полуостровом.
"Бавовна" в Крыму: ГУР поразило российский истребитель
ГУР обнародовало соответствующее видео.
4 декабря на территории военного аэродрома "Кача" в Крыму "Призраки" поразили российский многоцелевой истребитель МиГ-29.
Этой же ночью под удар "Призрак" попал аэродромный радиолокационный комплекс "Иртыш" вблизи временно оккупированного Симферополя.
