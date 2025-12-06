Росія знищила захисний екран Чорнобильської АЕС
Росія знищила захисний екран Чорнобильської АЕС

ЧАЕС
Джерело:  Reuters

Ядерна інспекція ООН офіційно підтвердила, що захисний екран Чорнобильської АЕС, побудований для утримання радіоактивних матеріалів від катастрофи 1986 року, більше не може виконувати свою головну функцію безпеки після атаки російського дрона.

Головні тези:

  • Атака Росії не призвела до витоку радіації, однак спровокувала інші проблеми.
  • МАГАТЕ закликає Україну до всеосяжного відновлення захисту ЧАЕС.

Що відомо про ситуацію на ЧАЕС

Нову серйозну було виявлено під час інспекції сталевої захисної конструкції станції — вона була пошкоджена внаслідок удару російського дрона в лютому 2025 року.

З заявою з цього приводу виступив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За його словами, інспекційна місія "підтвердила, що (захисна конструкція) остаточно втратила свої основні функції безпеки.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про здатність утримувати радіоактивні матеріали.

Попри це, не зафіксовано постійного пошкодження її несучих конструкцій або систем моніторингу".

Гроссі звернув увагу на те, що ремонтні роботи вже були проведені, однак всеосяжне відновлення залишається необхідним для запобігання подальшому погіршенню стану та забезпечення довгострокової ядерної безпеки.

14 лютого ООН повідомила, що, за словами української влади, безпілотник з вибуховою боєголовкою влучив у станцію, спричинивши пожежу та пошкодивши захисне покриття навколо четвертого реактора, який був знищений під час катастрофи 1986 року.

