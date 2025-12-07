"Очень близко". Келлог спрогнозировал завершение войны РФ против Украины

По убеждению спецпредставителя президента США Кита Келлога, подписание мирного соглашения по прекращению российской войны в Украине "очень близко". Несмотря на это, есть две проблемы, которые нужно решить на этом пути.

Келлог оценил ход мирных переговоров

По мнению соратника Трампа, усилия по урегулированию российско-украинской войны находятся на "последних 10 метрах".

Проблема заключается в том, что это расстояние является самым сложным для преодоления.

Кит Келлог также официально подтвердил, что двумя ключевыми нерешенными вопросами являются территория — прежде всего будущее Донецкой области — а также контроль над Запорожской атомной электростанцией, захваченной РФ.

Если мы решим эти две проблемы, думаю, остальные вопросы решятся достаточно хорошо. Мы действительно очень близко. Кит Келлог Спецпосланник президента США

Представитель Трампа призвал мир не игнорировать тот факт, что масштабы смертей и ранений из-за российской войны являются "ужасными" и беспрецедентными как для регионального конфликта.

Как уже упоминалось ранее, 6 декабря украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с командой президента США, работающей над завершением боевых действий.

По словам инсайдеров, этот разговор был действительно сложным.