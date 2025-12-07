"Очень близко". Келлог спрогнозировал завершение войны РФ против Украины

По убеждению спецпредставителя президента США Кита Келлога, подписание мирного соглашения по прекращению российской войны в Украине "очень близко". Несмотря на это, есть две проблемы, которые нужно решить на этом пути.
Главные тезисы
- Ключевые вызовы — территориальные вопросы и контроль над ЗАЭС.
- Келлог признал, что найти выход из сложившейся ситуации пока действительно сложно.
Келлог оценил ход мирных переговоров
По мнению соратника Трампа, усилия по урегулированию российско-украинской войны находятся на "последних 10 метрах".
Проблема заключается в том, что это расстояние является самым сложным для преодоления.
Кит Келлог также официально подтвердил, что двумя ключевыми нерешенными вопросами являются территория — прежде всего будущее Донецкой области — а также контроль над Запорожской атомной электростанцией, захваченной РФ.
Представитель Трампа призвал мир не игнорировать тот факт, что масштабы смертей и ранений из-за российской войны являются "ужасными" и беспрецедентными как для регионального конфликта.
Как уже упоминалось ранее, 6 декабря украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с командой президента США, работающей над завершением боевых действий.
По словам инсайдеров, этот разговор был действительно сложным.
