"Очень близко". Келлог спрогнозировал завершение войны РФ против Украины
Категория
Политика
Дата публикации

"Очень близко". Келлог спрогнозировал завершение войны РФ против Украины

Келлог оценил ход мирных переговоров
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

По убеждению спецпредставителя президента США Кита Келлога, подписание мирного соглашения по прекращению российской войны в Украине "очень близко". Несмотря на это, есть две проблемы, которые нужно решить на этом пути.

Главные тезисы

  • Ключевые вызовы — территориальные вопросы и контроль над ЗАЭС.
  • Келлог признал, что найти выход из сложившейся ситуации пока действительно сложно.

Келлог оценил ход мирных переговоров

По мнению соратника Трампа, усилия по урегулированию российско-украинской войны находятся на "последних 10 метрах".

Проблема заключается в том, что это расстояние является самым сложным для преодоления.

Кит Келлог также официально подтвердил, что двумя ключевыми нерешенными вопросами являются территория — прежде всего будущее Донецкой области — а также контроль над Запорожской атомной электростанцией, захваченной РФ.

Если мы решим эти две проблемы, думаю, остальные вопросы решятся достаточно хорошо. Мы действительно очень близко.

Кит Келлог

Кит Келлог

Спецпосланник президента США

Представитель Трампа призвал мир не игнорировать тот факт, что масштабы смертей и ранений из-за российской войны являются "ужасными" и беспрецедентными как для регионального конфликта.

Как уже упоминалось ранее, 6 декабря украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с командой президента США, работающей над завершением боевых действий.

По словам инсайдеров, этот разговор был действительно сложным.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский провел сложный разговор с командой Трампа
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина разнесла сразу 4 района сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 7 декабря 2025 года
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ освободили село Тихое в Днепропетровской области — видео
ВСУ постепенно выгоняют россиян из Днепропетровщины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?